Başbakan Yardımcısı Şimşek: Türkiye için karamsar olmak imkansız

Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, Türkiye Sigorta Birliği ve Rekabet Kurumu iş birliğinde düzenlenen “Big Data: Kişisel Verilerin Korunması ve Sigorta Sektöründe Veri Paylaşımının Regülasyon ve Rekabet Hukuku Açısından Değerlendirilmesi” konulu panelin açılışında bir konuşma yaptı.

Türkiye’de finansal sektörün yüzde 88’ini bankaların oluşturduğunu, banka dışı finans sektörünün gelişmesinin ülke açısından hayati önem taşıdığını vurgulayan Şimşek,

“Sorunları biliyoruz, işin başındayız”

Başbakan Yardımcısı Şimşek, piyasaların göreceli olarak sıkıntılı bir dönem yaşadığının farkında olduklarını aktararak, “Net olarak söyleyeyim; biz sorunları biliyoruz. İşin başındayız. Tedbirlerimizi zamanı gelince aldık, alıyoruz. Bu sorunlar geçicidir ama ister istemez bir miktar oynaklığı sebep oluyor." dedi.

Türkiye'nin son 15 yılda buna benzer birçok iç ve dış stres ve şok dönemini geride bıraktığını anlatan Şimşek, şunları kaydetti:

“İç şoklar açısından en son geçen yıl hain bir darbe girişimi yaşandı. Ülkeye dışarıdan bakanlar veya içeriden bazı kötümserler tarafından ‘Türkiye bu şoku kaldıramaz, bu şokla baş edemez, tekrar büyüyemeyecek’ denildi ama Türkiye doğru zamanda doğru tedbirleri devreye soktu ve bu şokun etkilerini hızlı bir şekilde atlattı. Başka bir ülke olsaydı belki uzun süreli bir resesyona, bunalıma girebilirdi. Ama Türkiye güçlü ve dayanıklı insanıyla, şirketleriyle, ekonomisiyle bunu atlattı. En önemlisi Türkiye’de istikrar var, güçlü bir hükümet var. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde milletimizle birlikte geleceğine, demokrasisine, hukuk devletine sahip çıkmış bir ülkeyiz. Aynı şekilde terör tehdidiyle de tek vücut olarak mücadele ediyoruz ve sahada muazzam bir etkinlik ve başarı var."

Yakın coğrafyadaki sıkıntıların yarattığı bazı problemlerin de eninde sonunda aşılacağını belirten Şimşek, şöyle devam etti:

"Ben inanıyorum ki Batı ile zaman zaman ortaya çıkan gerilimler de yine geçicidir. 2-3 ay önce ‘Avrupa Birliği ile ilişkiler, müzakereler muhtemelen kesintiye uğrayacak’ deniyordu ama uğramadı. ‘Mali yardımlar kesilecek’ deniyordu; işte rakam ortada. Biz şimdi birçok Avrupa ülkesi ile ilişkileri makul bir boyutta tekrar inşa ediyoruz, iyileştiriyoruz. Aramızda fikir ayrılıkları olması doğal ama önemli olan menfaatlerimiz çerçevesinde iş birliğinin devamıdır. Ben inanıyorum ki ABD ile de benzer çerçevede ilişkiler eninde sonunda gelişecek. Dolayısıyla Türkiye bu geçici şokları da aşar."

"Türkiye'nin önü açık"

Şimşek, “Reel sektörün çok borçlu olduğunu, bunların ödenemeyeceğini” söyleyenler olduğunu, ancak bunun doğru olmadığını belirtti.

Mehmet Şimşek, “Reel sektör 212 milyar dolarlık döviz açık pozisyonuna sahip ama bunun orta ve uzun vadeli olduğunu bilmekte fayda var. Bir yıl vadeye kadar finans dışı reel sektörün döviz varlıkları, döviz yükümlülüklerinden daha fazla. Reel sektör önümüzdeki bir yıl için tedbirlerini almış görünüyor. Tabii ki biz gereken tedbirleri zamanında alacağız. Merkez Bankası da Hazine de diğer birimlerimiz de uyumlu çalışarak gerekeni yapacak. Şunun altını çizeyim; Türkiye döviz pozisyon açığı itibarıyla kısa vadede önemli bir sorunla karşı karşıya değil.” şeklinde konuştu.

Uzun vadede Türkiye’nin önünün açık olduğunu belirten Şimşek, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Bugünkü piyasadaki iniş çıkışlar hatırlanmayacak bile. Kısa vadede birtakım sıkıntılarımız var. Kısa vadede Türkiye’ye yönelik birtakım olumsuz algı ve değerlendirmeler var. Ama şunu unutmayalım; Türkiye’nin bu şoklara karşı tepki verecek bir manevra alanı var. Güçlü tarafları daha çok. En önemlisi Türkiye’de siyasi istikrar var. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde güçlü bir hükümet var. Türkiye bunları da rahat bir şekilde aşar. Türkiye için karamsar olmak imkansız."

Şimşek, Türkiye’de bütün sektörlerin büyüme potansiyeli bulunduğunu ama en büyük büyüme potansiyelinin de sigortacılık sektöründe olduğunu dile getirerek, “Birlikte inşa edeceğiz. Birlikte büyüyeceğiz. İnanıyorum ki özellikle kefalet sigortası gibi birtakım enstrümanlarla çok daha geniş bir alan açarız.” dedi.

Kaynak: AA