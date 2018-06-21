Başbakan Yardımcısı Şimşek: Dolardaki son dalgalanma küresel kaynaklı

Ekonomiden Sorumlu Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, Habertürk TV'de dövizdeki dalgalanmaları ve gündemdeki konuları değerlendirdi.

Şimşek, “Döviz kurundaki son dalga tamamen küresel piyasalardan kaynaklandı. Önceki hem para politikası belirsizliği hem de küresel endişelerden kaynaklandı” dedi.

"Para politikasını sıkılaştırdık"

24 Haziran’da yapılacak seçimlere değinen Şimşek, “Eğer Cumhurbaşkanımız seçimi kazanırsa, ki biz buna inanıyoruz, eğer güçlü bir Meclis olursa, o zaman ne olur? Seçime ilişkin belirsizlik kalkar. Zaten para politikasını sıkılaştırdık. Geriye reformların hızlandırılması kalıyor. Üçüncü olarak ekonomide yeniden dengelenme başladı” ifadelerini kullandı.

"Büyüme toplumun tüm kesimlerine yansıdı"

Yerleşik ve küresel yatırımcılar için Türkiye’nin iş yapma kolaylığı endeksinde 60’ıncılığa kadar yükseldiğini söyleyen Şimşek, artık yarım saatte şirket kurulduğunu, bu sürecin en ileri ülkelerde bile yarım günde tamamlandığını belirtti.

Büyümenin toplumun tüm kesimlerine yansıdığını ifade eden Şimşek, “Mesela çiftçiler. Büyüme yansımasa 2020 yılında 6300 traktör alan çiftçiler geçen sene 73 bin traktör alır mıydı? Vatandaş yurtdışına tatil gidiyor. 2020 yılında 3 milyon kişi yurtdışına giderken, bu sene 9 milyona yakın kişi gidiyor. 2002'de 91 bin otomobil almıştı vatandaşlar. 2017'de 721 bin adet otomobil satıldı” dedi.

“Büyüme güçlü, Cumhuriyet kurulduğundan AK Parti dönemine kadar yüzde 4.7 iken, bizim dönemimizde yüzde 5.7 oldu” diyen Şimşek, “Eğer Türkiye, cumhuriyetten bu yana yüzde 5.7 büyümüş olsaydı şu andan dünyanın en büyük 8. ekonomisi olacaktık” ifadelerini kullandı.

“Savunmada en önemli ihracatçılardan biri olduk”

Şimşek şöyle devam etti:

“AK Parti dönemine kadar, tüm OSB'lerde çalışan sayısı 500 bin bile değildi. Şu anda ise 1.8 milyon kişi. Biz sanayileştik, şimdi de ileri teknoloji diyoruz.

Tüm savunma sanayii ihtiyaçlarımızın yüzde 75'ini ithal ederken, şu anda bu oran yüzde 40'a indi. En önemli ihracatçılardan biri olduk.

Türkiye şu anda hızla sanayileşiyor. Geçen sene dünyaya 28.5 milyar dolarlık otomotiv sattık. Hangi alana bakarsanız bakın hiç bir dönem AK Parti dönemi kadar başarılı olmadı.”

“OHAL'in kaldırılacak olması muazzam olumlu bir gelişme”

Türkiye’nin 15 Temmuz’dan sonra mecbur kalarak OHAL dönemine geçtiğini dile getiren Şimşek, “OHAL'in kaldırılacak olması muazzam olumlu bir gelişme. Allah cumhurbaşkanımızdan razı olsun, bu taahhüdü verdiler. Bu çok önemli bir gelişme. Çünkü biz ne kadar OHAL teröre yönelik desek de, dışarıda manşetler üzerinden bakılıyor” dedi.

Türkiye’nin zaten terör koridorunu yıktığını, FETÖ ile mücadelede başarılı olduğunu belirten Şimşek, Türkiye’de OHAL için bir sebep kalmadığını söyledi.

Şimşek, “Türkiye'de OHAL'in kalkması yatırımları, fon akışını ve algıyı olumlu etkileyecek. Zaten kurdaki değer kaybı önemli ölçüde algı bozulması ve bunun fon akışına olumsuz yansımasından kaynaklanıyor” dedi.