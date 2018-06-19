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Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek'ten "dolar" açıklaması

Doların yükselişiyle ilgili açıklama yapan Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, "Küresel bir dalga ülkemize özgü değil. Seçim belirsizliği azaltacak." dedi.

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Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşekten &quot;dolar&quot; açıklaması

Ekonomiden Sorumlu Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda dolar ile ilgili açıklamada bulundu.

Şimşek yaptığı paylaşımda, "Küresel bir dalga! Ülkemize özgü değil. Korumacılık (ticaret savaşları) endişesi etkili. Örneğin, Güney Afrika para birimi Rand %1.6 aşağıda. Çin borsası ~%5 düştü. Avrupa borsaları düşüşte. Merkez Bankası gerekli adımları attı. Seçim belirsizliği azaltacak. Tedbir aldık, alıyoruz." dedi.

 


 

Kaynak: TRT Haber

Etiketler: Ekonomiden sorumlu Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimş, dolar
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