Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek'ten "dolar" açıklaması

Ekonomiden Sorumlu Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda dolar ile ilgili açıklamada bulundu.

Şimşek yaptığı paylaşımda, "Küresel bir dalga! Ülkemize özgü değil. Korumacılık (ticaret savaşları) endişesi etkili. Örneğin, Güney Afrika para birimi Rand %1.6 aşağıda. Çin borsası ~%5 düştü. Avrupa borsaları düşüşte. Merkez Bankası gerekli adımları attı. Seçim belirsizliği azaltacak. Tedbir aldık, alıyoruz." dedi.

Küresel bir dalga! Ülkemize özgü değil.



Korumacılık (ticaret savaşları) endişesi etkili. Örneğin, G Afrika para birimi Rand %1.6 aşağıda. Çin borsası ~%5 düştü. Avrupa borsaları düşüşte.



Merkez Bankası gerekli adımları attı. Seçim belirsizliği azaltacak. Tedbir aldık, alıyoruz. https://t.co/pYA5kgcohp — Mehmet Simsek (@memetsimsek) 19 Haziran 2018

Kaynak: TRT Haber