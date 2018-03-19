Bankalara 2 ayda 4 milyona yakın çek ibraz edildi

Türkiye Bankalar Birliği (TBB) Risk Merkezi, Şubat ayı çek raporunu yayımladı.

2018 yılının Ocak-Şubat döneminde bankalara ibraz edilen 397 bin çek düzenleyiciye (keşideci) ait 3,9 milyon çekin toplam tutarı 155 milyar lira oldu. Geçen yılın aynı dönemine göre çek tutarı yüzde 23, keşideci sayısı yüzde 0,3 ve çek adedi yüzde 6 arttı.

Şubat ayında, bankalara ibraz anında karşılıksız çıkan 15 bin keşideciye ait 73 bin adet çekin toplam tutarı 3,2 milyar lira olarak kayıtlara geçti. Karşılıksız işlemi yapılan 5 bin 319 keşideciye ait toplam 368 milyon lira tutarındaki 9 bin 580 adet çek daha sonra ödendi. Geçen yılın aynı dönemine göre karşılıksız işlemi yapılan çeklerin tutarı yüzde 16, keşideci sayısı yüzde 34 ve çek adedi yüzde 32 azaldı.

Karşılıksız çek işlemi azaldı

Karşılıksız işlemi yapılan çeklerin bankalara ibraz edilen çeklere oranı, tutar olarak geçen yılın aynı dönemine kıyasla 0,6 puan azalarak yüzde 2,1, adet olarak da 0,8 puan azalarak yüzde 1,9 oldu.

Karşılıksız işlemi yapılan çek tutarının ve keşideci sayısının en yüksek olduğu 5 il sırasıyla İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa ve Antalya.

Tutar olarak karşılıksız işlemi yapılan çeklerin ibraz edilen çeklere oranının en yüksek olduğu 5 il sırasıyla yüzde 7,7 ile Osmaniye, yüzde 6,9 ile Mardin, yüzde 5,5 ile Artvin, yüzde 5,1 ile Sivas ve yüzde 4,8 ile Kırıkkale olarak kayıtlara geçti.

Kaynak: AA