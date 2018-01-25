Bakanlıktan çatıda üretilecek elektriğe destek

Maliye Bakanı Naci Ağbal, çatıdan üretilecek elektriğin desteklenmesi gerektiğini, yetiştirilebilir ve Bakanlar Kurulunca da uygun görülürse torba yasaya konulabileceğini söyledi.

Binaların çatı ve cephelerinde üretilecek elektrik vatandaşlara birçok avantaj sağlayacak.

Çatıda üretilen elektrik faturayı düşürecek

EPDK düzenlemesi ile binalarda üretilecek ihtiyaç fazlası elektrik sisteme verilerek enerji arzı ihtiyacına katkı sağlanacak. Maliye Bakanlığı da süreci hızlandırmak için devreye girdi.

"Torba yasaya yetiştirilmeye çalışılacak"

Ağbal, bu alanın desteklenmesi gerektiğini vurguladı.

"Arkadaşlara şu talimatı verdim: Gerçekten bu alanı desteklememiz lazım. Eğer yetiştirebilirsek, Bakanlar Kurulunda da uygun görülürse, bunu torba yasaya bile koyabiliriz. Burada tabii ki vatandaşın esas amacı kendi ihtiyacını karşılaması. Zaten 10 kilovata kadar bir sınır var."

Bu kazançlar vergiden ayrı tutulabilir

Maliye Bakanlığı açısından paranın söz konusu olduğu her alanda vergi de gerekli.

Düzenlemeyi sektör açısından oldukça önemli gördüklerini dile getiren Bakan Ağbal, "Biz şimdi vatandaşa desek ki, 'ihtiyaç fazlası elektriğini sisteme satarken fatura keseceksin, beyanname vereceksin,' bunlar zor işler. Dolayısıyla vergi politikası tarafında destek vermek üzere buradan oluşan kazançların vergiden istisna edilmesi, bu yapılan teslimlerin KDV'den müstesna tutulması mümkün." dedi.

Bakan Ağbal, EPDK ile Gelir İradesi Başkanlığı konuyla ilgili bir toplantı yaptığını söyledi.

EPDK yetkilileri toplantı sonrasında yaptığı açıklamada, vatandaşların binalarının çatı ve cephelerinden ürettiği elektriği sisteme vermek için fatura kesmesinin sektör açısından sıkıntı oluşturacağını Gelir İdaresi Başkanlığı'na ilettiklerini vurguladı.

Mevzuatta yapılacak değişiklikle çatı ve cephe tipi güneş panellerinin kullanımının daha hızlı yaygınlaşması sağlanacak.

Kaynak: AA