Bakan Sarıeroğlu: Türkiye'nin ekonomisinde tam anlamıyla bir pozitif hava hakim

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan 2017 Kasım dönemi iş gücü istatistiklerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Sarıeroğlu, Türkiye'nin bir yandan Zeytin Dalı Harekatı'nı ve terör örgütleriyle mücadelesini sürdürdüğünü, diğer yandan da ekonomisini büyütecek, yatırım ortamını iyileştirecek, istihdamını artıracak, refah seviyesini yükseltecek reformları hayata geçirdiğini belirtti.

"Türkiye'nin ekonomisinde tam anlamıyla bir pozitif hava hakim"

Yapılan reform ve uygulamalarla Türkiye'nin ekonomisinde pozitif havanın hakim olduğunu kaydeden Sarıeroğlu, "Bunun etkisini, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın himayelerinde başlayan Mili İstihdam Seferberliği'nin sonuçlarında ve açıklanan kasım ayı iş gücü istatistiklerinde de görüyoruz." ifadesini kullandı.

Bugün açıklanan 2017 Kasım dönemi iş gücü piyasası verilerine göre, 2016 Kasım ayında yüzde 12,1 olan işsizlik oranının 1,8 puan azalarak yüzde 10,3 seviyesine gerilediğine işaret eden Sarıeroğlu, Kasım 2017'ye ilişkin iş gücü istatistiklerinin, hükümetin aldığı yapısal tedbirler ve uygulamaya geçirdiği istihdam teşviklerinin etkisini ortaya koyduğunu vurguladı.

Milli İstihdam Seferberliği'nin ikinci fazına Erdoğan'ın liderliğinde " 2 İstihdam" sloganıyla başladıklarını hatırlatan Sarıeroğlu, TBMM Plan Bütçe Komisyonunda görüşülen, 2018'de çalışma hayatına ivme kazandıracak ve iş gücü piyasasından hızlı bir dönüş alınacak büyük destek tedbirlerinin bulunduğunu ifade etti.

Sarıeroğlu, bunlardan ilkinin işverenlere ilave istihdamları için sağlanacak sigorta prim teşviklerine ilişkin olduğunu bildirerek, 2018'de bilişim ve imalat sektörlerinde mevcut sigortalı sayısına ilave olarak istihdam edilecek her bir sigortalının 5 bin 412 liraya kadar prime esas kazanç üzerinden tüm sigorta primleri ve asgari ücret üzerinden vergilerinin devlet tarafından üstlenildiğini kaydetti.

Bakan Sarıeroğlu, bilişim ve imalat dışındaki sektörlerde ise ilave istihdam edilen sigortalının, sigorta primlerini ve vergisini asgari ücret üzerinden karşılamaya devam edeceklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Bir diğer desteğimiz olan 'Bir Senden Bir Benden' uygulamamızla 1-3 çalışanı olan, imalat sektöründe faaliyet gösteren ve bu alanda ustalık belgesi bulunan işverenlerimizin, mevcut sigortalı sayısının üzerine ilave olarak istihdam edecekleri gençlerin (18-25 yaş) ücretini, sosyal sigorta primlerini ve vergilerini bir ay işverenlerimiz karşılayacak, takip eden ay devlet olarak biz karşılayacağız.

2018 yılında İşbaşı Eğitim Programlarımızın süresini de uzattık. Gençlerimizi destekleyici düzenlemeler getirdik. 3 ay süreyle uyguladığımız işbaşı eğitim programlarının süresini imalat ve bilişim sektöründe yer alan meslekler için 6 aya çıkardık. Programlarımıza katılan vatandaşlara ödediğimiz cep harçlıklarının miktarını ise 61 lira 65 kuruş olarak güncelledik. Ayrıca yine işbaşı eğitimlerinin siber güvenlik, bulut bilişim, oyun geliştirme uzmanı ve kodlama gibi çağımızın ve geleceğin meslekleri olarak görülen alanlarda düzenlenmesi ve katılımcının da genç (18-29 yaş) olması halinde program süresini 9 aya kadar, cep harçlığını ise 75 liraya çıkardık."

Kadınların iş gücüne katılımı desteklenecek

Sarıeroğlu, kadınların iş gücüne katılımını destekleyici yeni bir uygulamayı da 2018'de hayata geçireceklerini bildirerek, "Sanayi sektöründeki mesleklerde düzenlenecek işbaşı eğitim programlarına ve mesleki eğitim kurslarına katılan kadınlarımızın bakmakla yükümlü oldukları 2-5 yaş çocukları için aylık 400 liralık bakım desteğini, program/kurs süresi boyunca karşılayacağız." değerlendirmesinde bulundu.

Nitelikli iş gücü ihtiyacını karşılama noktasında mesleki eğitim programları konusunda özel sektör işverenleriyle olan iş birliğini daha da artıracaklarının altını çizen Sarıeroğlu, şu ifadeleri kullandı:

"TOBB ile imzaladığımız, Mesleki Eğitim ve Beceri Geliştirme İşbirliği Protokolü (MEGİP) kapsamında 2 yıl boyunca mesleki eğitim kurslarımızda teorik ve pratik eğitimi bir arada uygulayacağız. İlk defa mesleki eğitimde 10 bin liraya kadar kupon sistemini pilot olarak uygulamaya başlayacağız. Özellikle temininde güçlük çekilen mesleklerde ve nitelikli iş gücü gerektiren bilişim sektöründeki mesleklerde gençlerin akredite edilmiş mesleki eğitim sağlayıcılarından kendilerine uygun zaman ve şartlarda eğitim almalarını sağlayacağız. 2018 hedeflerimizin gerçekleşmesi için ortaya koyduğumuz politikalar ve yeni dönem desteklerimizle de istihdamımıza daha büyük katkı sağlayacağız."

Kaynak: AA