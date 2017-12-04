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Bakan Sarıeroğlu: Taşeron konusuyla ilgili detaylar önümüzdeki günlerde açıklanacak

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, AK Parti Altındağ 6. Olağan İlçe Kongresinde yaptığı konuştu.

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Bakan Sarıeroğlu: Taşeron konusuyla ilgili detaylar önümüzdeki günlerde açıklanacak

İş hayatında birçok insanın merakla beklediği taşeron çalışmalarıyla ilgili Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu bir açıklama yaptı.

Taşeron konusundaki çalışmanın da belli bir yere, aşamaya geldiğini ifade eden Bakan Sarıeroğlu, "Emekçi kardeşlerimizin gönlüne girecek, onları rahata erdirecek bir çalışma olduğunu ifade etmek istiyorum. Bizlerin içine sindi. İnşallah Sayın Cumhurbaşkanımız, Başbakanımız bununla ilgili detayları önümüzdeki günlerde açıklayacaklar" diye konuştu.

Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantılarının başladığını anımsatan Sarıeroğlu, "Tüm kesimlerimizi memnun edecek inşallah iyi bir rakam oluşturmak hepimizin hedefi" ifadesini kullandı.

Kaynak: AA

Etiketler: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğl, taşeron uygulaması
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