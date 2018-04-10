Arı üreticilerine malzeme desteği

Bingöl Arı Yetiştiricileri Birliği bahçesinde düzenlenen, bal üreticilerine malzeme dağıtım töreninde konuşan Bingöl Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı Mehmet Can Üzer arıcılara desteğin devam ettiğini belirterek gerçekleştirilen yardımlarla ilgili konuştu.

Buna göre, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Bingöl'de "Arıcılık, İpekböcekçiliği, Kaz ve Hindi Yatırımlarının Desteklenmesi" projesi kapsamında arı ve bal üreticilerine yüzde 60 hibeli malzeme desteği verdi. Projeden şimdiye kadar 76 arı ve bal üreticisi faydalandı.

Bingöllü arıcılara 2017 yılında 6 bin 500 arı kovanı dağıtıldı. Bu yıl yapılacak olan tespitlerin ardından desteğe devam edilecek.

22 arıcıya verilecek olan malzemeleri Arıcılar Birliği tarafından sağlandı. 360 arı kovanı, 11 güneş enerjisi, 7 baraka, 4 sağım çadırı ile el malzemeleri arıcılara dağıtılacak.

Tıp ve kozmetikte de kullanılacak

Bingöl Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hakan Olgun, Bingöl Üniversitesinin arı ve bal araştırmaları konusunda Türkiye'de işaretlenmiş tek üniversite olduğunu söyledi.

Kentin arı ve bal konusunda çok ciddi bir geleneğe sahip olduğunu ifade eden Olgun, şöyle konuştu:

"İnşallah bundan sonra sadece kahvaltılık bal uğraşı yanı sıra teknolojiye tıbbi alanlara da kozmetik alanlara da bal ve bal ürünlerini sirayet ettirecek şekilde çok detaylı bilimsel akademik çalışmaların yolunu açmış olacağız."

Elazığ Orman Bölge Müdürü Ziya Polat, Bingöl'e bal ormanı kurulmasının planlandığını söyledi. Böylece bölgedeki geçim kaynaklarının iyileştirilesi sağlanacak.

Kaynak: AA