Altının kilogramı yükseldi

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) altının kilogramı 152 bin liraya yükseldi.

Altın piyasasında, 13 işlemde 64 milyon 373 bin 713,28 liralık ve 40 işlemde 55 milyon 434 bin 669,05 dolarlık işlem hacmi kaydedildi.

Gümüş piyasasında ise 3 işlemde 2 milyon 881 bin 929,21 liralık ve 2 işlemde 22 bin 184,01 dolarlık işlem hacmi görüldü.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar İstanbul Altın Rafi·neri·si·, Kaloti Jewellery İnternational Kıy. Mad., Rona Dövi·z ve Kıymetli· Mad., Halkbank ve Troy Kıymetli· Maden şeklinde sıralandı.

BIST Altın Endeksi önceki kapanışa göre yüzde 0,08 değer kaybetti.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle: