Altının kilogramı 142 bin 500 liraya geriledi

Altın piyasasında, 12 işlemde 33 milyon 260 bin 741,04 liralık ve 88 işlemde 97 milyon 656 bin 946,85 dolarlık işlem hacmi kaydedildi.

Gümüş piyasasında ise 2 işlemde 6 milyon 562 bin 500 liralık işlem hacmi görüldü.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Troy Kıymetli· Maden, Rona Dövi·z ve Kıymetli· Mad., Vakıf Katılım Bankası, Kaloti Jewellery İnternational Kıy. Mad., Kuveyt Türk Katılım Bankası şeklinde sıralandı.

BIST Altın Endeksi önceki kapanışa göre yüzde 0,32 değer kaybetti.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle: