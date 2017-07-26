  • 26 TEMMUZ 2017, ÇARŞAMBA

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Buradasınız : » » Altının kilogramı 142 bin 500 liraya geriledi

Altının kilogramı 142 bin 500 liraya geriledi

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMTP) altının kilogramı 142 bin 500 liraya geriledi.

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Altının kilogramı 142 bin 500 liraya geriledi

Altın piyasasında, 12 işlemde 33 milyon 260 bin 741,04 liralık ve 88 işlemde 97 milyon 656 bin 946,85 dolarlık işlem hacmi kaydedildi.

Gümüş piyasasında ise 2 işlemde 6 milyon 562 bin 500 liralık işlem hacmi görüldü.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Troy Kıymetli· Maden, Rona Dövi·z ve Kıymetli· Mad., Vakıf Katılım Bankası, Kaloti Jewellery İnternational Kıy. Mad., Kuveyt Türk Katılım Bankası şeklinde sıralandı.

BIST Altın Endeksi önceki kapanışa göre yüzde 0,32 değer kaybetti.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:

  TL/KG DOLAR/ONS AVRO/ONS
Önceki Kapanış 143.500,00 1.253,00 1.060,00
En Düşük 142.500,00 1.244,00  
En Yüksek 143.600,00 1.255,60  
Kapanış 142.500,00 1.249,00  
Ağırlıklı Ortalama 142.867,79 1.248,19  
İşlem Miktarı (Kg.) 232,81 2.433,50  
İşlem Sayısı 12 88  
İşlem Hacmi (TL-Dolar-Avro) 33.260.741,04 97.656.946,85  
Toplam İşlem Miktarı (Kg) 2.666,31    
Toplam İşlem Adedi 100    
Altın Endeksi Önceki Kapanış 2.881,12    
Altın Endeksi Bugünkü Kapanış 2.871,92    
Altın Endeksi Değişim (%) -0,32    
Etiketler: borsa, altın, altın fiyatları, altın piyasası
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