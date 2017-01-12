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Altın fiyatları (12 Ocak 2017)

24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 1,35 azalışla 146,30 liradan tamamladı.

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Altın fiyatları (12 Ocak 2017)
İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 240,00 lira, Cumhuriyet altını 978,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 1,35 düşüşle 146,30 liradan işlem gördü.
 
İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:
 
 
  ÇARŞAMBA PERŞEMBE
Alış Satış Alış Satış  
24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 148,1 148,3 146,1 146,3
Cumhuriyet Ata Lira 977 992 963 978
22 Ayar Bilezik(Gr.) 135,25 139,25 133,4 137,4
Lira(Tam) Ziynet 957 972 945 960
Yarım Ziynet 476 486 470 480
Çeyrek Ziynet 238 243 235 240

 

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