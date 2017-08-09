Aliağa, Türkiye'nin ihracat kapısı İzmir Limanı'nı solladı

Türkiye'nin uzun yıllardır en önemli ihracat kapılarından biri olan İzmir Limanı, konteyner elleçlemede yılın ilk yarısında Aliağa ilçesindeki limanların gerisinde kaldı.

İzmir Liman Başkanlığı verilerinden derlenen bilgiye göre, İzmir Limanı'nda 2017'nin ilk yarısında 324 bin 898 TEU konteyner elleçlenirken, Aliağa kıyılarındaki 3 konteyner limanı, 376 bin 600 TEU yük elleçlemesi yaptı. Bu rakamlarla İzmir Limanı, ilk kez Aliağa'nın gerisinde kaldı.

Gemi hareketlerinde ise İzmir Limanı'na 6 ayda bin 18 gemi gelirken, Aliağa limanlarına 2 bin 506 gemi uğradı.

Aliağa'daki rakamların büyümesinde özellikle kasım ayında Petkim sahası içinde devreye alınan 1 milyon 300 bin TEU kapasiteli APM Terminals Limanı etkili oldu.

Büyük konteyner gemilerinin körfezin sığ olmasından dolayı tercih etmediği İzmir Limanı, 1 milyon TEU'luk kapasitesinin altında faaliyet gösterdi.

Deniz Ticaret Odası (DTO) İzmir Şubesi Başkanı Yusuf Öztürk, Aliağa'da liman yatırımlarının son yıllarda hız kazandığını, bu limanların Alsancak Limanı'nı geride bırakmasının beklendiğini ancak bu kadar hızlı olmasına şaşırdıklarını dile getirdi.

İzmir Limanı'na yeteri kadar yatırım yapılmadığını öne süren Öztürk, Aliağa'daki konteyner limanlarında ise yönetim sistemi ve makinelerin sürekli güncellediğini kaydetti.

Rehabilitasyon projesiyle canlanacak

Son yıllarda konteyner gemilerinin boyutlarının giderek büyüdüğünü belirten Öztürk, İzmir Körfezi'nin derinliğinin bu gemilerin yanaşması için uygun olmadığını belirtti.

Aliağa'daki limanlar açılmadan gemilerin İzmir Limanı'na yanaşmaktan başka alternatifinin olmadığını aktaran Öztürk, "O dönemde İzmir Limanı'nda gemilerin bekleme süreleri uzayınca yeni limanlar ihtiyaç haline geldi ve özel sektörün yatırımlarıyla Aliağa'daki limanlar tamamlandı." diye konuştu.

TCDD ve İzmir Büyükşehir Belediyesinin ortak çalışması olan İzmir Körfezi ve Limanı Rehabilitasyon Projesi ile derinlik sorununun ortadan kaldırılmasının hedeflendiğini ifade eden Öztürk, şu bilgileri verdi:

"Proje hem İzmir Körfezi'nin temizlenmesini hem de büyük ticari gemilerin limana yanaşmasını sağlayacak. Seneler boyunca bu projenin gelişmesi için birtakım çalışmalar yapıldı. Artık sonuna gelindi. Bu çalışma İzmir için çok büyük bir avantajdır.

Projeyle denizden çıkacak çamurun limanın dolgusunda kullanılmasıyla İzmir Limanı'nın kapasitesine 1 milyon TEU eklenecek. Yatırımlar tamamlanınca İzmir Limanı, eski günlerine dönecektir."

ÇED sürecinin tamamlanması sonrası ihale süreci yaşanan rehabilitasyon projesi kapsamında TCDD, İzmir Körfezi'ne 12 kilometre uzunluğunda ve 250 metre genişliğinde yaklaşım kanalı açarak derinliği 14 metreden 17 metreye çıkaracak.