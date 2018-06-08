ABD'li şirketlere antidamping soruşturmaları yolda

Türkiye, ABD'nin demir çelik ve alüminyumda ilave gümrük vergisi koymasına karşı tedbirleri hayata geçirmeye hazırlanıyor.

Denizli Ziraat Odası'nı ziyaret eden Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, alınan önlemleri açıkladı.

"Birkaç güne önemli süreçler başlayacak"

Bakan Zeybekci, ABD'den ithal edilen soya, pamuk, badem, ceviz, çeltik gibi ürünlerle ilgili bazı kararlar aldıklarından bahsetti.

"Ancak bu süreç devam ediyor. Onlar bizim ürünlerimize ne gözle bakıyorsa, biz de onların ürünlerine o şekilde bakıyoruz. Amerikan ürünlerine karşı bu yöndeki önlemlerimiz genişleyerek devam edecek. Şu anda çalışmalarımız devam ediyor. Birkaç gün içinde çok önemli bazı süreçleri de başlatırız."

"Antidamping soruşturmalarını çalışıyoruz"

Nihat Zeybekci, ABD'li bazı şirketlerin aldıkları devlet destekleriyle haksız rekabet yarattığını söyledi.

"Amerikan dev şirketlerinin, devletten çok büyük şekilde, üst düzeyde destek, sübvansiyon alarak haksız rekabet yarattığını biliyoruz. Bu şirketlere karşı antidamping soruşturmalarını başlatmakla ilgili süreci, arkadaşlarımızla çalışıyoruz. Yakında bunun hangi ürünler ve hangi şirketler olduğunu da hükümetimizle paylaştıktan sonra kamuoyuyla paylaşacağız."

Zeybekci, dünyada liderlerin çok rahat bir şekilde ticaret savaşlarından bahsettiği bir ortamın yaşandığını söyledi.

"ABD gerçek niyetini gösterdi"

Bakan Zeybekci, bu durum karşısında Türkiye'nin de kendisine karşı atılan adımlara mutlaka aynıyla cevap vereceğini de sözlerine ekledi.

Hükümetin, Başbakan ve Cumhurbaşkanı'nın talimatlarının da bu yönde olduğunu açıkladı.

"İstediğimiz şey bu değil aslında. Bizim istediğimiz, ABD ile ticaret hacmimiz 19 milyar dolara, 30-40 milyar dolara çıksın ama gördüğümüz kadarıyla ABD, (ilave gümrük vergisine) AB'yi, Kanada'yı ve Brezilya'yı da dahil ederek gerçek niyetini gösterdi. Diğer taraftan bizim en önemli ticaret ortağımız ABD değil, AB bir numara. Dileğimiz, bizim aldığımız önlemler, alacağımız önlemler ve onların bu uygulamalarının karşılıklı olarak kaldırılması ve karşılıklı ticaret hacmimizin artmasıdır, biz bunu önemsiyoruz."

Kaynak: AA