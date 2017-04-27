AB'den su projelerine 700 milyon avroluk destek

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Avrupa Birliği (AB) Yatırımları Daire Başkanı İsmail Raci Bayer, Avrupa Birliği (AB) fonundan katı atık ve su projeleri için 30 ayrı projede 700 milyon avroluk yatırım yapıldığını belirtti.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve AB Türkiye Delegasyonu işbirliğinde düzenlenen "Türkiye'de Atık Su Yönetimi Çalıştayı"nın son gününde, katılımcılar Çevre ve Şehircilik Bakanlığı AB Yatırımları Daire Başkanlığı tarafından yaptırılan "Manavgat Su ve Atıksu Projesi" çalışmalarında incelemelerde bulundu.

Bayer, akademisyenler ve su idaresi yöneticilerinden oluşan gruba, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Manavgat Su ve Atıksu Proje sorumlusu Gıyasettin Güneş tarafından bilgi verildi. Heyet daha sonra Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından geçtiğimiz yıl hizmete açılan Manavgat Atıksu Arıtma tesislerini gezdi. Antalya Büyükşehir Belediyesi Manavgat Koordinatörü İbrahim Büküş, heyete tesisle ilgili bilgiler verdi.

"Vatandaşlarımız daha sağlıklı içme suyuna kavuştu"

Daire Başkanı İsmail Raci Bayer, incelemelerin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, Manavgat'ın Antalya merkez ilçeleri dışında nüfusu en kalabalık olan ikinci ilçe olduğunu söyledi.

Bayer, Manavgat'ın su kaynakları açısından da Antalya'nın su deposu olarak anılan bir ilçesi olduğunu ifade ederek, yıpranmış şebekeler yüzünden de en çok su kesintilerin yaşandığı ilçenin de Manavgat olduğuna dikkati çekti.

Bu tezatı ortadan kaldırmak amacıyla AB Yatırımları Daire Başkanlığı tarafından "Manavgat Su ve Atıksu Projesi"ne başlandığını dile getiren Bayer, şöyle konuştu:

"Bu projenin toplam yatırım tutarı yaklaşık 21 milyon avrodur. Bitmek üzere olan projemiz 250 bin vatandaşımıza hizmet verecek. Bu proje kapsamında 4 adet derin kuyu kazıldı. Bu sayede de Manavgat'a verilen günlük içme suyuna yaklaşık 100 metreküp ilave kapasite artırımı yapıldı. Yine 10 bin metreküplük su deposu yapıldı. Yeni isale hatları çekildi ve buralardan şehrin batı ve doğu yakalarına şu şebekeleri döşendi. Eski asbestli borular yenilendi. Yıpranmış kanalizasyonun yenilenmesiyle atık suların toprağa karışmasının önüne geçildi. Böylece vatandaşlarımız daha sağlıklı içme suyuna kavuşmuş oldu ve yine atık suların bertaraf edilmesi sağlandı."

"700 milyon avroluk yatırım"

AB'ye aday olduktan sonra aday ülkelere tahsis edilen katılım öncesi mali yardım fonlarından ülke olarak yararlanıldığını dile getiren Bayer, bu fonlardan "Çevre" başlığından başkanlıklarının sorumlu olduğunu söyledi.

Bayer, açıklamasında şunları kaydetti:

"Şuan 1. Mali İşbirliği (İPA 1) döneminin son yılı içerisindeyiz. Bu dönemde 30 ayrı projemiz var. Bunlarda 4’ü katı atık, çöp bertaraf projeleri. Geri kalan 26'sı ise su projeleri. Su projelerimiz, hem içme suyunu kapsıyor hem de atık suyu kapsıyor. AB projelerinde 700 milyon avroluk bir yatırım var. Bunun yaklaşık 100 milyon avrosu ulusal katkı, diğeri AB hibesidir. Bu projelerin tamamlanmasıyla birlikte de 9 milyon vatandaşımıza hizmet götürülecek. Bu projelerimiz 44 belediyeye hizmet veriyor." AA