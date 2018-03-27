  • 27 MART 2018, SALI

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara
Hafif Yağmurlu
Hafif Yağmurlu
  • DOLAR 3.993
    EURO 4.949
  • BIST 116885.87
    ALTIN 172.751
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » 5 kıtada 56 ülkeye fuarlı açılım

5 kıtada 56 ülkeye fuarlı açılım

Türkiye'nin geçen yıl elde ettiği ihracat başarısında, firmaların 5 kıtada düzenlenen fuarlara katılımı önemli rol oynadı.

  • facebookta paylaş
  • Share on Google+
yazıyı büyüt yazıyı küçült
5 kıtada 56 ülkeye fuarlı açılım

Türkiye, çevre ülkelerdeki olumsuz gelişmelere ve küresel ekonomik tabloya karşın geçen yıl 157,1 milyar dolarlık ihracat yaptı. Cumhuriyet tarihinin en yüksek ikinci ihracat rakamına ulaşılırken, 5 kıtadaki ticaret seferberliğinde fuarlar önemli rol oynadı.

Türk ürünlerini tanıtma, pazar payını artırma, söz konusu pazarlarda ticari ve ekonomik iş birliğinde ilerleme kaydetme amaçlarına yönelik ticaret ve alım heyetleriyle uluslararası fuarlara katılım gibi tanıtım faaliyetleri Ekonomi Bakanlığı koordinasyonunda gerçekleşti.

Ekonomi Bakanlığı, 2017 yılında Çin, Almanya, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Rusya, İran, Fransa, Ukrayna, İtalya, Suudi Arabistan, İngiltere ve Nijerya başta olmak üzere 56 ülkede gerçekleştirilen toplam 263 fuara milli düzeyde katılım sağladı.

Bu fuarların 68'i Ortadoğu ve Kuzey Afrika, 66'sı Avrupa, 43'ü Asya, 36'sı Bağımsız Devletler Topluluğu, 25'i Amerika, 23'ü Afrika ve 2'si Okyanusya ülkelerince gerçekleştirildi.

Bunun yanı sıra 98 ülkede düzenlenen toplam 2 bin 655 yurt dışı fuar da bireysel düzeyde desteklendi.

Öte yandan aynı dönemde, potansiyel pazar niteliğindeki ülkelere ihracatta artış sağlanması ve ürünlerin tanıtımı amacıyla Bakanlık koordinasyonu ve Türkiye İhracatçılar Meclisi organizasyonunda ihracatçı birliklerince veya özel sektör kuruluşlarınca ticaret heyeti programları da düzenlendi.

Tüm bu çalışmalar, geçen yıl 157,1 milyar dolarlık ihracat rakamında önemli rol oynadı.

Kaynak: AA

Etiketler: ticaret, ihracat, fuar, Ekonomi Bakanlığı
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.
﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2018. TRT HABER