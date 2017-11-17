4'üncü Dönem Karma Ekonomik Komisyonu Protokolü imzalandı

Türkiye ile Karadağ arasında 4'üncü Dönem Karma Ekonomik Komisyonu Protokolü Ankara'da imzalandı. Protokolle, iki ülke arasında eğitim, savunma sanayi,orman ve tarım alanlarında işbirliğinin temelleri atıldı.

Türkiye ile Karadağ, 4'üncü Dönem Karma Ekonomik Komisyonu Protokolü ile çok yönlü işbirliğinin yolunu açtı.

Protokole, Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ ile Karadağ Başbakan Yardımcısı Milutin Simovic imza attı.

Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ, Türkiye ve Karadağ arasındaki gelişen ticaret hacmine işaret etti.

Akdağ, “Karadağ’ın bağımsızlığını kazandığı 2006 yılında yaklaşık olarak 8,5 milyon dolar seviyesinde olan ikili ticaretimiz 2016 yılında 75 milyon dolar eşiğini aşmıştır.” dedi.

Karadağ Başbakan Yardımcısı Milutin Simovic de, işbirliği protokolünün iki ülke arasındaki ilişkileri kuvvetlendireceğini vurguladı.

Simovic, “ İmzalanan anlaşma ile türkiye ve karadağ arasındaki ilişkileri geliştirecek. ilerde yapılacak yeni yatırım ve ortaklıklara zemin hazırlayacaktır.” diye konuştu.

Kaynak: TRT Haber