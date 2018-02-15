2020 Dünya Hava Oyunları protokolü imzalandı

Konuya ilişkin protokol, Türk Hava Kurumu (THK) Başkanı Kürşat Atılgan ile Uluslararası Havacılık Federasyonu (FAI) Başkanı Frits Brink tarafından imzalandı.

Atılgan, İsviçre'nin Lozan şehrindeki Olimpiyat Evi'nde düzenlenen imza töreninde yaptığı konuşmada, Dünya Hava Oyunları'nın Türkiye'de yapılmasına ilişkin adaylık konusunda bazı ülkelerin Türkiye'ye yönelik olumsuz tavırları nedeniyle tereddüt yaşadıklarını belirterek, FAI yöneticilerinin desteğiyle bu tereddüdün aşıldığını ve söz konusu resmi başvurunun Eylül 2017'de gerçekleştirildiğini söyledi.

Türkiye'de terör dolayısıyla güvenlik kaygılarının öne sürülmesi üzerine FAI yönetimi ve spor komisyonlarının temsilcilerini Türkiye'ye davet ederek, hem ülkeyi hem de THK'yi görmelerini istediklerini anlatan Atılgan, şöyle devam etti:

"Türkiye hakkında yurt dışında konuşanların çoğu ülkemizi görmeden değerlendirmelerde bulunuyor. Türkiye'yi gördükten sonra fikirleri değişiyor. Bizim en aleyhimizde olanlar bile ülkemize gelip THK'nin altyapısını, çalışanlarını ve gönüllülerimizi gördükten sonra Dünya Hava Oyunları'nın yapılacağı en iyi ülkenin Türkiye olacağına karar verdiler. Yönetim Kurulu da oy birliği ile 5-6 aylık çetin mücadeleden sonra oyunların Türkiye'de yapılmasını kararlaştırdı. Coğrafyanın da THK'nin de çok büyük etkisi var. Afrika'nın, Asya'nın, Avrupa'nın hava sporlarına gönül veren sporcularının çoğunun kesişme noktası Türkiye. Her coğrafyadan sporcuların ulaşabileceği bir yer."

Türkiye'nin, Dünya Hava Oyunları'nın hem rahat hem de ekonomik yapılabileceği bir yer olduğunu vurgulayan Atılgan, THK'nin gayretleri ve geçmişinin FAI yetkililerine büyük bir itibar telkin ettiğini dile getirdi.

Dünya Hava Oyunları'nın 1997'de ilk defa THK organizasyonuyla Türkiye'de yapıldığı anımsatan Atılgan, "Beşincisini de THK yapacak. 2020 Dünya Hava Oyunları'nın ülkemizde yapılması, Türkiye'nin tanıtımı, turizminin ve hava sporlarının gelişimi açısından büyük faydalar sağlayacak. 1997'dekinden çok daha iyi yapmak için FAI ile birlikte, THK yönetimi ve çalışanlarıyla ülkemize yaraşır şekilde bunu başaracağız." dedi.

Oyunların Türkiye'de yapılmasına ilişkin karar sürecinin kolay geçmediğinin altını çizen Atılgan, "Son 2 ay ABD'lilerle son 2'deydik. Bunu Türkiye'ye döndürmek için epey mücadele verdik. FAI yöneticileri ve komisyonlarını Türkiye'ye getirip, açık bir şekilde ülkeyi gösterdikten sonra ipi göğüsledik." ifadesini kullandı.

Atılgan, oyunların Eskişehir, Antalya, İzmir, Ankara, Muğla'nın Fethiye ilçesinde ve Denizli'de yapılacağını bildirdi.

"Altyapı büyük oranda hazır"

Kürşat Atılgan, 1905 yılında kurulan FAI'ye 1929'da üye olan THK'nin Türkiye'nin yetkili tek hava sporları federasyonu olduğunu bildirdi.

2020'de yapılacak Dünya Hava Oyunları süreci için altyapının büyük oranda hazır olduğunu vurgulayan Atılgan, bakanlıklarla ilişkiler, tanıtımlar, yayın haklarının ihale edilmesi, yarışmaların yapılması gibi o günden bugüne gelişen bazı disiplinlerin altyapı ihtiyaçlarına ilişkin takvim ve yol haritasının da çıkarılacağını anlattı.

Atılgan, oyunlara 2,5 yıldan fazla süre olduğunu ve bu sürenin çok iyi değerlendirilmesi gerektiğine dikkati çekerek, FAI yetkilileriyle birlikte ulusal ve uluslararası sponsorlarla yapılacak görüşmelerin ardından Dünya Hava Oyunları'nın adına yakışır bir şekilde gerçekleştirilmesinin hedeflendiği dile getirdi.

"Slogan, 'İstikbal göklerdedir' olacak"

FAI'ye 110 ülkenin üye olduğunu hatırlatan Atılgan, 100 ülkeden sporcuların katılımının beklendiğini söyledi. Atılgan, turizm etkinliklerinin azaldığı 20 Eylül-5 Ekim arasında yapılması planlanan oyunların, Türkiye ekonomisine büyük katkı sağlayacağının altını çizdi.

Atılgan, drone gibi yeni birtakım disiplinlerin de oyunların ardından ekonomiye katkı sağlamasını beklediklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Drone'ların dünyadaki otoritesi FAI, Türkiye'de ise 'drone'ların otoritesi THK olacak. Drone yarışmasının çok ilgi çekmesini bekliyoruz. Teknolojisi çok hızlı gelişen drone konusunda THK Üniversitesi tarafından birtakım yatırımlar yapılacak. 1997'de yamaç paraşütü ve balon gibi etkinlikleri turizme kazandırdık. Bunların ekonomik değeri 100 milyon dolarlarla ölçülüyor."

2020'deki en önemli gelişmenin drone alanında olacağına işaret eden Atılgan, paraşüt yarışmalarının yapıldığı rüzgar tünellerinin de Türkiye'deki alışveriş merkezlerinde yaygınlaşmasının beklendiğini bildirdi.

Atılgan, Atatürk'ün THK'yi kurarken söylediği "İstikbal göklerdedir." sözünün, Dünya Hava Oyunları'nın sloganı olarak kullanılacağını vurguladı.

"Adaylar arasında Türkiye açık ara öndeydi"

FAI Başkanı Brink de Dünya Hava Oyunları'nın Eylül 2020'de Türkiye'de düzenleneceğine işaret ederek, oyunların organizasyonuna aday olan ülkeler arasında Türkiye'nin açık ara önde olduğunu söyledi.

Türkiye'nin 2020 oyunlarını şimdiye kadar düzenlenenlerin en iyisini yapmak için elinden geleni yapacağına olan inancının tam olduğunu ifade eden Brink, oyunların, başkent Ankara ve turistik destinasyonu olan Antalya dahil simgesel birçok noktada gerçekleştirileceğini belirtti.

Oyunları özel kılacak noktanın farklı lokasyonlarda düzenlenmesi olduğunu vurgulayan Brink, geçen sene oyunların oynanacağı yerleri gezdiğini ve çok beğendiğini bildirdi.

Brink, Asya, Afrika ve Avrupa ülkelerinin ortasında bulunması dolayısıyla katılımın yüksek olmasını beklediklerinin altını çizdi.

Türkiye'nin Bern Büyükelçisi İlhan Saygılı da 2020 Dünya Hava Oyunları'nın Türkiye'de düzenlenecek olmasının bir başarı hikayesi olduğunu belirterek, kendilerinin de bu başarı hikayesini duyurmaya çalışacaklarını söyledi.

Konuşmaların ardından Atılgan ile Brink, 2020 Dünya Hava Oyunları'nın Türkiye yapılmasına ilişkin protokolü imzaladı.

Kaynak: AA/DHA