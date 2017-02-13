'1 milyonun üzerinde gül satılması bekleniyor'

Türkiye Çiçekçiler Birliği (TÇB) Başkanı İsmail Başaran, gül fiyatlarının 10 ila 25 lira arasında kalitesine göre değiştiğini belirterek, "Türkiye genelinde yaşanan çetin kış şartları çiçek fiyatlarını etkiledi. Yerli üretimde düşüş meydana geldi ve ithalatta artış yaşandı."

Başaran, yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye'nin 14 Şubat Sevgililer Günü'nü kutladı.

Ülke genelinde 900 üyeyle vatandaşlara kaliteli ve uygun fiyatlı çiçek hizmeti verdiklerini aktaran Başaran, "Özellikle 14 Şubat bizim için oldukça önemli bir gün. Türkiye genelinde çiçek sektörüne ilgi her geçen gün daha fazla artıyor. Sevgililer Günü gibi özel günlerde vatandaşlar çiçek satın almak ve onları sevdiklerine hediye etmek istiyor. Türkiye Çiçekçiler Birliği üyelerimiz, müşterilerine mahcup olmadan, ürünleri zamanında ve en iyi şekilde teslim etmek için çalışıyor." ifadelerini kullandı.

Başaran, vatandaşların yaşanacak yoğunluğu göz önüne alarak online çiçek siparişini son güne bırakmaması gerektiğini vurgulayarak, internetten çiçek siparişi yaparken güvenilir ve marka sitelerin tercih edilmesinin faydalı olacağını kaydetti.

Türkiye genelindeki çiçek fiyatlarına da değinen Başaran, açıklamasını şöyle tamamladı:

"Özellikle gül fiyatları 10 ila 25 lira arasında kalitesine göre değişiyor. Türkiye genelinde yaşanan çetin kış şartları çiçek fiyatlarını etkiledi. Yerli üretimde düşüş meydana geldi ve ithalatta artış yaşandı. Son günlerin trend ürünleri arasında kutulu çiçek siparişinde bir artış olduğunu görüyoruz. Özellikle kutuda gül ve kutulu çiçek aranjmanlarına yönelim var. Satış açısından gülü, orkide ve papatya takip ediyor. Lilyumun da en çok satılanlar arasında olduğu söylenebilir. Türkiye genelinde 1 milyonun üzerinde gül satışının gerçekleşmesi bekleniyor. Elbette net bir şey söylemek için henüz erken ancak her zaman olduğu gibi 14 Şubat Sevgililer Günü'nün bu yıl da en gözde çiçeği gül olacaktır. İnşallah herkes için bereketli ve sevgi dolu bir 14 Şubat olur." AA