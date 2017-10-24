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Buradasınız : » » YÖK'ten diploma denkliği için yeni sınav

YÖK'ten diploma denkliği için yeni sınav

Yükseköğretim Kurulunca, diploma denkliği için ilk kez uygulanacak İlmi Hüviyet Tespiti ve Yapılandırılmış Klinik Sınavı'na ilişkin usul ve esaslar belirlendi.

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YÖKten diploma denkliği için yeni sınav

YÖK'ten yapılan açıklamaya göre, diploma denklik işlemleri kapsamında yazılı Seviye Tespit Sınavları'nın muadili olarak yapılacak İlmi Hüviyet Tespiti ve Yapılandırılmış Klinik Sınavı'na ilişkin alan, yer, tarih ve sınav ücretlerinin yer aldığı kılavuz YÖK'ün internet sitesinden yayımlandı.

Buna göre diş hekimliği, hemşirelik, fizyoterapi ve rehabilitasyon, ergoterapi, ebelik, dil ve konuşma terapisi, beslenme ve diyetetik, odyoloji, çocuk gelişimi alanlarında İlmi Hüviyet Tespiti'nin ilk uygulamasının, Sağlık Bilimleri Üniversitesince kasım ayı içerisinde yapılması kararlaştırıldı.

Sınav ayrıca, Afyon Kocatepe Üniversitesi, Akdeniz Üniversitesi, Erciyes Üniversitesi ve Necmettin Erbakan Üniversitesi tarafından da yapılabilecek.

Yapılandırılmış Klinik Sınav ise tıp doktorluğu alanında Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, Ankara Üniversitesi, Gazi Üniversitesi ve Hacettepe Üniversitesi tarafından gerçekleştirilecek.

Etiketler: yükseköğretim kurulu, YÖK
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