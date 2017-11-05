YÖK ve ÜAK'tan yalanlama

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) ve Üniversitelerarası Kuruldan (ÜAK), ulusal bir gazetede "FETÖ'den Atıldı, Doçentlik Aldı" başlığıyla yayımlanan haberin gerçeği yansıtmadığı bildirildi.

YÖK'ten yapılan yazılı açıklamada, KHK ile meslekten ihraç edilen Dr. Yusuf Emrah Eyi'ye "YÖK tarafından doçentlik verildiği" iddiasına ilişkin haberin ulusal bir gazetede yayımlandığı belirtildi.

Açıklamada, doçentlik unvanı verilmesi ve buna ilişkin her türlü süreci yönetme yetkisi ve görevinin ÜAK'a ait olduğu kaydedilerek, sürece YÖK'ün dahlinin söz konusu olmadığı vurgulandı.

Mevzuatta konunun açıkça yer aldığına işaret edilen açıklamada, şunlar bildirildi:

"Bizden hiçbir görüş alınmadan kurumumuzla ilgili yapılan bu tür gerçek dışı haberleri iyi niyetli bulmamaktayız. Bu gerçek dışı haber ile sadece kurumumuz haksız bir şekilde itham edilmekle kalınmayıp, basınımızın önemli bir yayın organının değerli okurları ve kamuoyu da yanlış yönlendirilmektedir.

Son günlerde habercilik adına sıkça bilgisizliğin mazeret şeklindeki tezahürüne şahit olmanın üzüntüsünü yaşıyoruz."

"319 adayın doçentlik süreci durduruldu, 471'inin başvurusu iptal edildi"

ÜAK'tan yapılan açıklamada da KHK'lar ile 319 doçent adayının doçentlik sürecinin durdurulduğu, kamu görevinden çıkarılma veya mahkumiyet kararı verilen 471 doçent adayının da doçentlik başvurusunun iptal edildiği belirtildi.

Açıklamada, doçentlik sürecindeki adayların bu kapsamda olup olmadıklarının başvuru aşamasından doçentlik belgesi alınmasına kadar geçen süreçte birkaç adımda kontrol edildiği vurgulanarak, son kontrolün sözlü sınavından sonra yapıldığı kaydedildi.

Ulusal gazetede ismi geçen ve "YÖK tarafından doçentlik verildiği" öne sürülen Dr. Yusuf Emrah Eyi'nin de bu kapsamda olduğunun tespit edildiği, sürecin derhal durdurulduğu ve bu kişiye haberde bahsedildiği gibi "doçentlik belgesi" veya herhangi bir belgenin verilmediği bildirildi.

Kaynak: AA