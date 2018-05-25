"YÖK Mobil" uygulaması hizmete sunuldu

YÖK Mobil uygulamasını telefonuna yükleyen kullanıcılar, birçok hizmete erişebilecek.

Mobil uygulamayla, YÖK'ün kurumsal bilgilerine, duyuru ve haberlerine, akademisyen bilgilerine, Yükseköğretim Program Atlası'na, dergi ve raporlarına, Tez Merkezi'ne, üniversitelerin yayınladığı öğretim görevlisi ve araştırma görevlisi kadro ilanlarına, üniversitelerin iletişim bilgilerine ve konumlarına erişim sağlanabilecek.

Öte yandan kullanıcılar, Türkiye'deki fakültelere ve meslek yüksekokullarına kayıtlı öğrenci sayılarına kadar pek çok bilgiyi uygulama sayesinde öğrenebilecek.

Uygulamada kadro ilanları da bulunacak

Uygulamayla kadro ilanlarının takip zorluğu da aşılmış olacak. Üniversitelerin öğretim üyesi dışındaki, araştırma ve öğretim görevlisi kadrolarının ilanları da uygulamada yer alacak.

YÖK belge doğrulama bölümü sayesinde, e-Devlet Kapısı'ndan alınan öğrenci ve mezun belgeleri de doğrulanabilecek.

YÖK Mobil uygulamasına gelecek dönemde "Denklik Belgesi", "Akademisyen Belgesi", "Diploma Doğrulama", "Elektronik Kayıt", "ÖSYM Kılavuzunda Yer Alan Programların Koordinat Bilgilerinin Haritalarda Görüntülenmesi" ve "KYK Yurtlarının Koordinat Bilgilerinin Haritalarda Görüntülenmesi" gibi yeni hizmetlerin eklenmesi planlanıyor.

Uygulama, Apple ve Google Play Store üzerinden indirilebilecek.

Kaynak: AA