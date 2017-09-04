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Üniversitelere ek yerleştirme başvuruları için yarın son gün

Üniversitelerde boş kalan kontenjanlar için ek yerleştirme tercih başvuruları yarın sona erecek.

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Üniversitelere ek yerleştirme başvuruları için yarın son gün

Üniversitelerde boş kalan kontenjanlar için ek yerleştirme tercih başvuruları yarın sona erecek.

2017 Yükseköğretime Geçiş Sınavı (YGS) ile Lisans Yerleştirme Sınavları (LYS) sonuçlarına göre, 2017-2018 Akademik Yılı için yükseköğretim programlarına ek yerleştirme için başvurular, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezinin (ÖSYM) internet adresinden yapılıyor.

Ek yerleştirme için 2017-ÖSYS'ye başvuru yapma zorunluluğu bulunuyor. Adaylar, yarın sona erecek ek yerleştirme için T.C. kimlik numarası ve şifreleri ile ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" internet adresinden bireysel olarak başvuru yapacak.

Adaylar, tercih yapma hakları bulunan tablolardan 24'ü geçmemek kaydıyla istedikleri sayıda tercih yapabilecekler.

15 lira olacak ek yerleştirme ücreti ise 6 Eylül 2017 saat 23.59'a kadar yatırılabilecek.

ÖSYM'nin internet adresinden 2017-ÖSYS Ek Yerleştirme Kılavuzu'na ulaşılabiliyor.

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