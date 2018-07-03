Üniversite kontenjanları belli oldu

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) hafta sonu yapıldı. Üniversite kontenjanları da belli oldu.

Kontenjan kılavuzu yayımlandı

ÖSYM, Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzunu, 10 Temmuz'a kadar resmi internet sitesinde kalacağını açıkladı.

Kılavuz, adaylara ve diğer ilgililere ön bilgi vermek amacıyla yayımlandı. Sınav sonuçları 31 Temmuz'da açıklanacak.

Tercihler 7-14 Ağustos

Tercih kılavuzu, ÖSYM'nin internet adresinden yeniden yayımlanacak.

ÖSYM'den yapılan duyuruda öğrencilerin 2018-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzunu dikkatle incelemeleri ve ÖSYM’den yapılan duyuruları takip etmeleri istendi. YKS tercihleri 7-14 Ağustos tarihleri arasında alınacak.

Kaynak: TRT Haber