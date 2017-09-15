TEOG'da ilk "açık uçlu" soru örnekleri belli oldu

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), 29-30 Kasım 2017'de yapılacak 8. sınıf 1. dönem merkezi ortak sınavlardaki açık uçlu soruların dağılımı ve soru örnekleri belirlendi. İlk etapta Türkçe, matematik ve fen bilimleri derslerine ait sınavların her birinde yer alan 20 sorunun 2'şer tanesi açık uçlu sorulardan oluşacak.

İkinci dönem sınavlarda ise tüm derslerden açık uçlu soru sorma planını yapan Bakanlık, soru örneklerini de "odsgm.meb.gov.tr" internet adresinden bugün yayınlayacak.

Alınan bilgiye göre, Temel Eğitimden Ortaöğretime Geçiş (TEOG) sistemi kapsamında 8. sınıflara yönelik 29-30 Kasım 2017'de gerçekleştirilecek 1. dönem merkezi ortak sınavlarda önceki yıllardan farklı olarak çoktan seçmeli test sorularının yanında açık uçlu sorular da yöneltilecek.

Açık uçlu sorular, 1. dönem ortak sınavlarda, Türkçe, matematik ve fen bilimleri derslerinin oturumlarında kullanılacak. Bu derslerin her birinde yer alan 20 sorunun 18 tanesi çoktan seçmeli, 2 tanesi ise açık uçlu sorulardan oluşacak.

Cevaplar kurşun kalemle okunaklı şekilde yazılacak

Açık uçlu sorular, ölçme değerlendirme uzmanları tarafından oluşturulan belirtke tablosu çerçevesinde, ilgili test kitapçığı içerisinde uygun olan soru numarası ile yer alacak. Çoktan seçmeli soruların cevapları, önceki sınavlarda olduğu gibi optik cevap kağıdı üzerine kodlanacak. Açık uçlu soruların cevapları da optik cevap kağıdına yazılacak fakat bu cevaplama kodlama biçiminde olmayacak.

Açık uçlu soruların cevapları, cevap kağıdı üzerinde ilgili soru için hazırlanan çerçeveli alana öğrenci tarafından kurşun kalemle okunaklı bir şekilde yazılacak. Açık uçlu soruların değerlendirilmesi, alanında deneyimli ve bu konuda eğitim almış öğretmenler tarafından yapılacak. Değerlendiriciler, öğrenci cevaplarını yapılandırılmış cevap anahtarına göre öğrenci kimlik bilgilerini görmeden nesnel yöntemlerle puanlayacak.

Değerlendiriciler arası puan farkı oluşması, cevabın okunamaması gibi durumlarda öğrenci cevabı, üst değerlendiriciler tarafından tekrar değerlendirilecek. Öğrenci cevapları değerlendirilirken yazı güzelliği, harf eksikliği, imla veya noktalama yanlışlıkları göz önünde bulundurulmayacak. Ancak Türkçe dersinde doğrudan imla, noktalama sorusu soruluyor veya kelime/kavram farklılığı oluşuyor ise ayrı bir değerlendirme söz konusu olacak.

2. dönemde tüm derslerden açık uçlu planlaması yapılıyor

Milli Eğitim Bakanlığı, 2. dönemde yapılacak merkezi ortak sınavlarda Türkçe, matematik, fen bilimleri derslerinin yanı sıra din kültürü ve ahlak bilgisi, Türkiye Cumhuriyeti İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük ile yabancı dil derslerinden de açık uçlu soru sorulmasına ilişkin hazırlıklarını sürdürüyor.

Bakanlık tarafından, öğrenciler, velileri ve tüm kamuoyunu bilgilendirmek amacıyla bugün içinde bakanlığın internet sitesinden açık uçlu sorular ve yapılandırılmış cevap anahtarlarının örnekleri de yayımlanacak.

MEB Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğünce, bu ayın sonunda kazanım kavrama testlerinde de açık uçlu sorular yayınlanmaya başlanacak.