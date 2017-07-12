TEOG'da başarılı öğrencilere bisiklet hediye edildi

Hatay'da, Temel Eğitimden Ortaöğretime Geçiş (TEOG) sınavında başarı gösteren öğrencilere Altınözü Kaymakamlığı tarafından bisiklet ve kask hediye edildi.

Altınözü Kaymakamı Bülent Uygur, kaymakamlık bahçesinde düzenlenen törende, 15 Temmuz hain darbe girişimini kınayarak başladığı konuşmasında, o gece hayatını kaybeden şehitleri rahmet ve minnetle andı.

Göreve geldikleri günden bu yana eğitimin birinci öncelikleri olduğunu belirten Uygur, şöyle devam etti:

"Bütün çocuklarımız altın değerindedir ama başarılı çocuklarımızın da ayrı bir yeri vardır. En büyük ödül güzel bir lise kazanmalarıydı. İnşallah bu çocuklarımız güzel bir liseye gidecekler. İyi bir lise iyi de bir üniversitenin anahtarı. Bu noktada ödülü de kullandık, öğretmenlerimizi, idarecilerimizi bu konuda motive ettik, kendileri de Allah'a şükür gayretliydiler. Hepsine teşekkür ediyorum ama en büyük teşekkür uzun ve stresli bir dönem geçiren sevgili öğrenci kardeşlerime, yolunuz da bahtınız da açık olsun, bu bisikletler de annenizin ak sütü gibi helal olsun."

Uygur, başarılı öğrencilere ağustos ayı içerisinde Çanakkale gezisine göndereceklerinin müjdesini de verdi.

Aydınlık ve aklı, vicdanı, fikri hür gelecek nesillere ihtiyaç olduğunun altını çizen Uygur, "Bizim kendi düşünen, kararını kendisi veren, sorgulayan nesillere ihtiyacımız var. Bu noktada da gençlerimizden ümitvarız." diye konuştu.

Türkiye Bisiklet Federasyonu Hatay Temsilcisi Hasan Tahsin Bakan, törende kaymakam Uygur'a da bisiklet hediye etti.

Hediye karşısında duygulanan Uygur, "Rahmetli babamı 8 yaşında kaybetmiştim. Ben babamdan hep bir bisiklet istedim ama garibim işçiydi, bana bir bisiklet dahi alamadı, bugün ilk defa bu hayalim de gerçekleşmiş oldu." dedi.

Konuşmaların ardından TEOG'da 100 ve üzerinde net yapan 160 öğrenciye bisiklet ve kask dağıtıldı.

Öğrencilerin hediyelerini aldıktan sonra yaşadıkları mutluluk ise kameralara yansıdı.