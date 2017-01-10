Sömestr tatili (15 tatil) ne zaman başlıyor?

Milli Eğitim Bakanlığı’ndan yapılan açıklama ile 2016-2017 eğitim ve öğretim yılı, 19 Eylül 2016 Pazartesi günü başlamıştı. 9 Haziran 2017 Cuma günü sona erecek olan eğitim yılının birinci kanaat dönemi 20 Ocak 2017 Cuma günü sona erecek.

Sömestr yarı yıl tatili 23 Ocak 2017 - 3 Şubat 2017 tarihleri arasında yapılacak.

Milli Eğitim Bakanlığı’nın 2016-2017 eğitim öğretim yılı çalışma takvimine ilişkin genelge ile ikinci kanaat dönemi 6 Şubat 2017 Pazartesi günü başlayacak ve 9 Haziran 2017 günü sona erecek.

Öğrenci ve velilerin merakla beklediği 15 tatilin (sömestr) başlamasına sayılı günler kaldı. İkinci kanaat dönemi öncesi tatil yaparak enerji toplayacak öğrenciler 20 Ocak Cuma günü ders saati bitiminden sonra tatile başlayacak.