ÖSYM Çağrı Merkezi'nden memnuniyet yükseliyor

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Mahmut Özer, bu yılın ekim ayında ÖSYM Çağrı Merkezi'nden hizmet alanların memnuniyetlerini ölçmeye yönelik bir çalışma başlattıklarını belirterek "Elde edilen sonuçlar sevindirici. Bundan sonra bu çalışmayı her ay gerçekleştireceğiz ve aldığımız dönüşlere göre süreçlerimizi gözden geçirip iyileştireceğiz." dedi.

Özer, adayların hizmetlere yönelik sorunlarını kolayca iletebildikleri çağrı merkezinden memnuniyetlerinin büyük önem taşıdığına işaret etti.

Sınava girecek adaylara hizmet veren ÖSYM Çağrı Merkezi'nden ekim ve kasım aylarında 69 bin 821 çağrının yanıtlandığını aktaran Özer, şunları kaydetti:

"Ekim ayında 42 bin 772 olan çağrı sayısı, kasım ayında 27 bin 49'a düştü. Ekim ve kasım aylarında çağrı merkezi üzerinden hizmet alan adaylara yönelik ÖSYM tarafından yapılan memnuniyet anketinde çağrı merkezi temsilcisinin yaklaşım ve tutumundan memnuniyet oranı yüzde 91, çağrı merkezi temsilcisinin problem çözme becerisinden memnuniyet oranı yüzde 83, çağrı merkezine ulaşabilme kolaylığında memnuniyet oranı yüzde 89 ve hizmet kalitesinden memnuniyet oranı yüzde 88 olarak tespit edildi."

Kaynak: AA