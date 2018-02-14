Ortaöğretime geçişte adrese dayalı yerleştirme yapılacak

Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, ortaöğretim yönetmeliğindeki değişiklikle ilgili, "Adresi dayalı yerleştirme evlere en yakın okul sistemini dikkate alaraktan diğer belirlediğimiz hususlarla birlikte öğrencilerimizi yerleştireceğiz. Sadece çok az bir kısım yüzde 10 gibi bir öğrencimiz merkezi sınavla okula alınacak. Yönetmenlik buna ilişkindir. Dolayısıyla TEOG'un bu yıl yapılacağı doğru değildir" dedi.

Bakan Yılmaz, Suşehri Semiha Yıldırım Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Yılmaz, "Bugün bir yönetmeliğimiz yayımlandı. Bu yönetmelik aslına bakınca bu yıl uygulayacağımız sistemi de açıklayan sistem. Merkezi sınavı ne olduğunu, merkezi sınavla hangi okulların öğrenci alacağı düzenlendi. Bir de geçici madde konuldu. Geçici madde şunu söylüyor. Diyor ki bu zamana kadar bir önceki usulle okula girmiş olanların okul değişiklikleri kendi sistemlerine tabi. Bu yıl TEOG olmayacak. Adresi dayalı yerleştirme evlere en yakın okul sistemini dikkate alaraktan diğer belirlediğimiz hususlarla birlikte öğrencilerimizi yerleştireceğiz. Sadece çok az bir kısım yüzde 10 gibi bir öğrencimiz merkezi sınavla okula alınacak. Yönetmenlik buna ilişkindir. Dolayısıyla TEOG'un bu yıl yapılacağı doğru değildir" dedi.

"Adres değişirse okul da değişir"

Yılmaz eski sistemle okullara girmiş olanların yeni sisteme tabi olarak okul değiştireceği iddialarının doğru olmadığını aktaran Yılmaz, şunları söyledi:

"Eski sistemle girenler eski sistem uygulanacak. Nedir o ? Kendi puanı hangi okula yetiyor o okula ancak yerleşebilir. Kaydını yaptırabilir. Ancak bizim yeni sistemimizde adrese dayalı sistemde adresi değişirse okulu da değişir. Merkezi sınav ise çok az sadece yüzde 10 fen liseleri, sosyal bilimler liseleri ile proje okullarıyla, teknik okullar bu kapsamdadır bu da yüzde 10'na tekabül ediyor. Bir çelişki, bir anlaşmazlık yok. Oradaki geçici madde eski usul. Yani adam şunu söylemesin TEOG sistemini kaldırdınız o halde bende evimin yanındaki okula kaydedeyim demesin diye buda farklı bir karışıklığa, farklı bir haksızlığa yol açacağına düşündüğümüzde eski sisteme tabi olanlar eski sistemle okullarına devam edecekler. Yeni öğrencilerse yeni sisteme tabi olacaklar. Ona uygun şekilde de okul değişiklikleri de yapılabilecek."

Bakanlıktan açıklama

Bakanlıktan, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ile ilgili bilgilendirme yapıldı.

Söz konusu yönetmelikteki düzenlemelerin ortaöğretime başlayan öğrencilere ilişkin olacağı anlatılan bilgilendirmede, yönetmeliğin geçici maddesinde yer alan yerleştirme, nakil ve geçişlere ilişkin hükümlerin 2018-2019 eğitim ve öğretim yılı itibarıyla ortaöğretim kurumlarına yerleşen, yani 9'uncu sınıfa başlayacak öğrencileri kapsadığı, halihazırda öğrenimlerine devam eden öğrencilerin nakil ve geçişlerinin ise bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce yürürlükte olan yönetmelik hükümlerine göre yürütüleceği belirtildi.

Bu konuya ilişkin yönetmelikte yer alan ifadenin açık olmasına rağmen bazı internet haber sitelerinde kamuoyunu yanıltacak şekilde "TEOG’un kaldırılmadığı, bu yıl da uygulanacağı ve bu yıl 8'inci sınıfta öğrenim görmekte olan öğrencileri kapsamadığı" şeklinde gerçeğe aykırı ve kamuoyunu yanıltıcı haberlerin yer aldığı aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Temel eğitimden ortaöğretime geçiş sistemi, adı geçen yönetmelik hükümleri ile yeniden düzenlenmiş olup, 2017-2018 eğitim ve öğretim yılı sonunda ortaokul ve imam hatip ortaokulunun 8'inci sınıfını tamamlayacak ve 2018-2019 eğitim ve öğretim yılı itibarıyla ortaöğretim kurumlarına yerleşecek tüm öğrencileri kapsamaktadır. Ortaöğretime yeni geçiş, Bakanlığımızın kamuoyu ile paylaştığı şekilde 2018-2019 eğitim ve öğretim yılı itibarıyla uygulanacaktır. Buna ilişkin kılavuz hazırlama çalışmasına başlanmış olup, tamamlandığında kamuoyu ile paylaşılacaktır."

Müsteşar Tekin'den yönetmelik açıklaması

MEB Müsteşarı Yusuf Tekin de yönetmeliğe ilişkin Twitter hesabından açıklama yaptı.

"Ortaöğretim yönetmeliğine ilişkin okuma yazma bilmeyenlerin yanlış yorumlarla kafa karıştırdıklarına" işaret eden Tekin, yönetmeliğin şu an 8'inci sınıfta okuyup 9'uncu sınıfa yerleşecek bütün öğrencileri kapsadığını belirtti.

Geçici maddenin ise nakil ve geçişleri düzenlediğini vurgulayan Yusuf Tekin, 2018-2019 eğitim öğretim yılında 9'uncu sınıfa başlayan öğrencilerin nakil ve geçişlerinin ise eski hükümlere göre yapılacağını kaydetti.

Kaynak: AA