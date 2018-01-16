"Öğretmenlerimizle 2023'e" projesine başvurular başladı

Milli Eğitim Bakanlığı, MEB Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü'nün "Öğretmenlerimizle 2023'e" projesine başvuruların başladığını duyurdu.

MEB'in internet sitesinde yer alan açıklama şöyle:

"Öğretmenlerimizin etkili öğretim yöntem ve tekniklerini, öğrenci merkezli ve aktif öğrenme anlayışıyla sınıf içi uygulamalarda hayata geçirebilmeleri için bilgilerini tazeleyebilmeleri, becerilerini geliştirmeleri, tutum ve davranışlarıyla rol model olabilmeleri hedeflenmektedir. Bu kapsamda öğretim programları, Öğretmen Strateji Belgesi ve Öğretmenlik Mesleği Genel Yeterlilikleri dikkate alınarak, tanışma etkinliklerini, öğretim programında dikkat edilmesi gereken noktaları, örnek ders sunumlarını, örnek ders içi etkinliklerini, kazanımlar ile etkinliklerin ilişkilendirilmesini, ölçme değerlendirme sürecini kapsayan eğitim içerikleri hazırlanmıştır."

Buna göre, içeriklerin öğretmenlere en etkili şekilde aktarılması amacıyla eğitici eğitimler de yapılacak. Duyuruda, eğitimlere katılacak öğretmenlerin eğitim içeriklerini aktif öğrenme anlayışı çerçevesinde görev yaptıkları illerdeki öğretmenlere aktaracakları da belirtildi.

Eğitici eğitimlerine katılmak isteyen öğretmen ve akademisyenler, alanları ve çalışmalarıyla ilgili kısımları doldurarak, "https://veri.meb.gov.tr/FormaGit.aspx?919" internet adresinden başvurularını yapabilecek.

Kaynak: AA