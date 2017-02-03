Kullanılan ekipmanlar çocuğunuzun duruşunu etkiliyor

Uzmanlar, okul dönemindeki çocuklarda yapılan birçok araştırmada ağır okul ekipmanlarının çocukların duruşunu ve ayaklarındaki yük aktarım oranlarını etkilediği sonucunun ortaya çıktığını belirtiyor.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Fizyoterapist , Osteopath Erkan Özyılmaz, 20 yaşına kadar ayak yapısına etki eden bir çok faktörün olduğunu belirterek, "Bu faktörlerin en önemlisi okula giden çocuklarda çanta taşımaya veya aşırı kilo artışına bağlı oluşan ayak ve uzuv (dizlerde X bacak ve O bacak, kalçalarda içe dönme ) deformasyonlarıdır. Ayak yapısındaki bu bozulmalar ilerleyen dönemlerde dizde meniskus dejenerasyonları veya ağrılı diğer problemlere, bel-kalça ağrıları, fonksiyonel skolyoz gibi sorunlara sebep olmaktadır. Erken yaşlarda meydana gelen disk dejenerasyonlarının ve fıtıklaşmaların büyük oranda sebebini buna bağlanabilir“ dedi.

Bu durumların düzeltilebilmesi için yüksek teknoloji ekipmanları içeren Pedowell ayak check up istasyonu ile kişinin değerlendirilebileceğini, ayrıca gerekiyorsa kişiye özel olarak hazırlanan Pedowell 3D tabanlıklar ile düzeltmeler yapılabileceğini ifade eden Özyılmaz, sözlerine şöyle devam etti:

“Bu yük aktarım bozukluğu, erişkin döneme geçişte yürüme bozuklukları, postural bozukluklar(kamburluk, skolyoz, X bacak görüntüsü) ve istenmeyen omuz ve sırt ağrılarını doğurmaktadır. Ancak bireyler tam kapsamlı yürüyüş analiz sistemi ile değerlendirilir ve gerekli düzeltmeler yapılırsa oluşabilecek kas-iskelet problemlerinin önüne geçilebilmektedir.”