Kredi ve Yurtlar Kurumu'nda yeni yönetim kurulu belirlendi

Gençlik ve Spor Bakanlığı bünyesindeki Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumunda (KYK), yeni yönetim kurulu başkanı Prof. Dr. Hüseyin Karaman oldu.

KYK 79. Olağan Genel Kurulu, kurumun Ankara'da Söğütözü'ndeki ek binasında yapıldı. Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Karaman, KYK Yönetim Kurulu'nun yeni başkanı oldu ve görevi Prof. Dr. İrfan Arslan'dan devraldı.

Bakan Bak: KYK'nin geldiği nokta bizi gururlandırıyor

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, burada yaptığı konuşmada, 2002 yılından bu zamana kadar KYK'nin geldiği noktaya dikkati çekerek, "Bu süreçte emeği geçen kıymetli hocalarımıza, üniversitelerimize teşekkür ederiz. Hükümetlerimize, Sayın Cumhurbaşkanımız, Başbakanlarımız ve Bakanlarımıza teşekkür ederiz. Bu olanakları arttırarak devam ettiren bürokratlara, KYK'nin değerli çalışanlarına teşekkür ederiz. KYK'nin geldiği nokta bizi gururlandırıyor. Bu yeterli mi, değil. Çok daha ileriye gitmemiz gerek. Biz büyüyen, gelişen Türkiye istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Üniversitelerle birlikte KYK'nin gücünü, etkisini arttırmak istediklerini dile getiren Bak, "Yurtlarımızı sadece beslenme ve barınma yeri olmaktan çıkarıp onları üniversitelere entegre ederek, sosyal yaşamın olduğu alanlara dönüştürmek istiyoruz. Bize düşen üniversitelerle birlikte, yurtlarımızı çok daha iyi yerlere taşımak. KYK'de görevli yöneticilere teşekkür ediyoruz. Yeni seçilecek hocalarımıza, üyelerimize de teşekkür ediyoruz. Hava muhalefeti nedeniyle bazı hocalarımız katılamadı ama onlar da bizimle birlikte çalışacak." şeklinde konuştu.

Başkanlığını Prof. Dr. Karaman'ın yapacağı KYK Yönetim Kurulu'nda şu isimler yer aldı:

İbrahim Özekinci (Gençlik ve Spor Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı), Prof. Dr. Mahmut Doğru (Fırat Üniversitesi Öğretim Üyesi), Prof. Dr. Sinan Aksu (Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürü), Prof. Dr. Bahtiyar Sazlık (Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü Daire Başkanı), Mehmet Yavuz (Kalkınma Bakanlığı Eğitim ve Kültür Dairesi Başkanı), Büşra Kaftan (Öğrenci temsilcisi).