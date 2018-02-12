Kilis'te öğrenciler 22 günlük tatilin ardından dersbaşı yaptı

Kilis Valiliğince uzatılan tatilin ardından yaklaşık 55 bin öğrenci, 22 günlük tatilin ardından arkadaşlarıyla okulda buluşmanın heyecanını yaşadı.

Yunus Emre İlkokulunu ziyaret eden İl Milli Eğitim Müdürü Ahmet Alagöz yaptığı açıklamada, kent genelinde 24 bini Suriye uyruklu toplam 55 bin öğrenicinin eğitim gördüğünü söyledi.

Valilik kararıyla bir hafta uzatılan tatilin bugün sona erdiğini ifade eden Alagöz, "Yavrularımız bugün itibarıyla eğitim öğretimlerine başladı. Bütün okullarımız yüzde 100'e yakın doluluk oranıyla okullarına devam ediyorlar. Herhangi bir sıkıntımız yok şükür. Allah'tan kazasız belasız bir eğitim yılı olmasını diliyoruz." dedi.

Okulun 4'üncü sınıf öğrencilerinden Nisanur Karamahoğlu, tatili en güzel şekilde değerlendirdiğini dile getirerek sınıfında öğretmen ve arkadaşlarıyla buluştuğu için mutlu olduğunu belirtti.

Atakan Kanlı da okulunu özlediğini ifade ederek dersbaşı yaptıkları için heyecanlı olduğunu kaydetti.

Kilis'te, Valilik tarafından 4 Şubat 2018'de yayımlanan 2018/05 sayılı açıklamayla 5 Şubat'ta sona eren tatil, 12 Şubat 2018'e kadar uzatılmıştı.

Kaynak: AA