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Eğitim kurumlarının tarihsel süreçleri "Tarihi 100 Lise" kitabında

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından "Tarihi 100 Lise" isimli bir kitap hazırlandı.

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Eğitim kurumlarının tarihsel süreçleri &quot;Tarihi 100 Lise&quot; kitabında

Milli Eğitim Bakanlığınca, tarihi kimliğe sahip liselerin yer aldığı "Tarihi 100 Lise" adlı kitap hazırlandı.

Ortaöğretim Genel Müdürlüğünce hazırlanan kitapta, Osmanlı İmparatorluğu'ndan Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşuna ve günümüze kadar gelen tarihi kimliğe sahip liseler anlatılıyor.

Eğitim kurumlarının tarihsel süreçlerinin verildiği kitapta, kuruldukları yıllara göre sıralanan liselerin tarihi bilgileri ve fotoğrafları bulunuyor.

Kitapta ilk sırada 1481 yılında kurulan Galatasaray Lisesi, ikinci sırada 1485 yılında kurulan Davutpaşa Anadolu Lisesi, üçüncü sırada ise Çapa Fen Lisesi yer alıyor.

Etiketler: Milli Eğitim Bakanlığı, Tarihi 100 Lise kitabı
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