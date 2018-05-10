Darende'de "z-kütüphane" açıldı

İlçenin kırsalında bulunan Yenice Ortaokulu'nda içinde bilgisayardan elektronik eğitim materyallerine, internetten zeka oyunlarına kadar birçok materyalin bulunduğu bir kütüphane açıldı. Açılışı Darende Kaymakamı Enver Zengince ve Milli Eğitim Müdürü Fevzi İnce yaptı.

Veliler de faydalanabilecek

Okul müdürü Erol Keklik, kütüphane hakkında bilgi verdi. Keklik kütüphane'den öğretmen ve öğrencilerin yanı sıra velilerin de faydalanabileceğini söyledi.

Z kütüphanenin rahat bir ortam sunduğunu ve klasik masa ve sandalyelerden oluşan kütüphane anlayışının dışına çıktığı anlatan Keklik, şunları söyledi:

"Burada güzel bir işbirliğinin sonucunu hep beraber görmüş durumdayız. Ortaya konulan iş, okulumuz öğrencileri ve ailelerinin hizmetine sunulan en değerli, devamlı üzerinde durduğumuz, teşvik ettiğimiz kitap okuma ve kütüphaneye olan alışkanlıkların arttırılması anlamında büyük önem kazanmakta. Z kütüphanelerde, çocuk edebiyatı, güncel kitaplar, satranç masaları, yapbozlar, zeka geliştirici oyuncaklar, öğrenme oyunları, bilgisayar oyunları ile filmler de yer alıyor. Kütüphanemizdeki estetik bakış açısı ile yeniden yapılan fiziki düzenlemenin öğrencilerimizin başarısını olumlu yönde etkileyeceğine inanıyoruz."

Kaymakam Zengince ve İnce de z-kütüphaneyi gezerek hayırlı olmasını temenni etti.

Kaynak: AA