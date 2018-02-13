Ağrı'da 650 öğrenciye giyim yardımı yapıldı

Türk Kızılayı Ağrı Şube Başkanlığı, kentte bir süre önce kış aylarında bot ve mont sıkıntısı yaşayan ihtiyaç sahibi öğrencilerin giyecek ihtiyacının karşılanması için çalışma başlattı.

Bu çerçevede bir giyim firmasının armağan ettiği bot, mont, bere, atkı, çorap ve kazaklar, kentteki okullarda 650 öğrenciye dağıtıldı.

Öğrenciler mutluluk yaşadı

Hediye paketine yerleştirilen yardımların bir kısmının dağıtıldığı Selahattini Eyyubi İlk ve Orta Okulundaki öğrenciler mutluluk yaşadı.

Türk Kızılayı Ağrı Şube Başkanı Fahrettin Selçuk, Anadolu Ajansı (AA) muhabirine yaptığı açıklamada, önceden belirlenen ihtiyaç sahibi 650 öğrenciye ulaştıkları için mutlu olduklarını ifade etti.

"Mutlulukları anlatmakla tarif edilemez"

Sosyal sorumluluk projesi kapsamında kent merkezi ve köylerde belirlenen öğrencilerin hediyelerine ulaştığını aktaran Selçuk, şu ifadeleri kullandı:

"Türk Kızılayı'nın Türkiye'nin her tarafında projeleri var. Biz de bu proje ile öğrencilere destek olmak ve onları mutlu etmeye çalıştık. Öğrencilerin mutlulukları anlatmakla tarif edilmez. Bizzat gelerek, onlarla kucaklaşarak ve dokunarak hediyelerini vermek dünyanın en güzel mutluluğu. Bu tür projeleri heyecanla tavsiye ediyorum. Bugün bir giyim firması katkılarıyla temin ettiğimiz 650 kişilik giyim yardımını kent merkezi ve köylerdeki öğrencilere dağıttık. İnşallah bu tür projelerimiz devam edecek."

Kaynak: AA