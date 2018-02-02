  • 02 ŞUBAT 2018, CUMA

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Buradasınız : » » 18 milyon öğrenci için ikinci döneme sayılı günler kaldı

18 milyon öğrenci için ikinci döneme sayılı günler kaldı

16 günlük yarıyıl tatilinin ardından 18 milyon öğrenci için ders zili 5 Şubat'ta çalacak.

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Kimi öğrenci tatilini dinlenerek, kimileri de ikinci döneme iyi bir başlangıç için ders çalışarak geçirdi.

Bazıları da enerji depoladı. 16 günlük tatilin ardından, 5 Şubat'ta ikinci yarıyıl dönemi başlıyor. 

Yeni döneme girerken öğrenciler bir kaç gün öncesinden uyku düzenini ayarlamalı.

Uzmanlara göre çocuklara okul dönemi sorumlulukları hatırlatılmalı. Tablet ve televizyon kullanımı yavaş yavaş azaltılmalı. 

Tatilin son 2 gününü ailece geçirmek önemli. Ama okul dönemine ilişkin olumsuz konuşmalar yerine çocukların motivasyonunu artırmalı konuşmalar yapmak şartıyla. 

Kaynak: TRT Haber

Etiketler: Yarıyıl Tatili, öğrenci, meb
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