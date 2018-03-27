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Zuckerberg, İngiltere Parlamentosu'na çıkmayacak

Facebook'un sahibi Mark Zuckerberg, İngiltere Parlamentosu'nun sorularını yanıtlamak üzere Baş Teknoloji Yetkilisi Mike Schroepfer ya da Baş Ürün Yetkilisi Chris Cox'u gönderecek.

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Zuckerberg, İngiltere Parlamentosuna çıkmayacak

Sosyal medya şirketi Facebook'un sahibi Mark Zuckerberg, milyonlarca kullanıcısına ait verilerin, merkezi İngiltere'de olan Cambridge Analytica isimli siyasi danışmanlık şirketine satılması skandalı hakkında sorulara yanıt vermek için İngiltere Parlamentosu'nun önüne çıkmayacak.

The Telegraph gazetesi ve BBC'nin haberine göre Zuckerberg, kendisinin yerine Baş Teknoloji Yetkilisi Mike Schroepfer ya da Baş Ürün Yetkilisi Chris Cox'u İngiltere'ye gönderecek.

Facebook yetkilisi, parlamentonun dijital, kültür, medya ve spor komisyonunda sorulara yanıt verecek.

Komisyon, Zuckerberg ya da Facebook'tan üst düzey bir yetkilinin sorularını yanıtlamasını istemişti.

Parlamento açıklamayı Zuckerberg'den bekliyor

İngiltere Parlamentosu vekillerinden Damian Collins, bugün yaptığı açıklamada, "Bay Zuckerberg'den de bilgi almak istiyoruz." dedi. Facebook ile ilgili durumu açıklığa kavuşturmak istediklerini belirten Collins, "Eğer bir kanıt varsa bunu Zuckerberg'in bizzat ya da video aracılığı ile sunmasını bekliyoruz" açıklamasında bulundu.

Veri krizi süreci

Sosyal paylaşım sitesi Facebook'un 50 milyon kullanıcı verisini, ABD Başkanı Donald Trump'ın 2016 seçim kampanyası döneminde ve Brexit'te (İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden (AB) ayrılma süreci) analiz ve manipülasyon için Cambridge Analytica isimli siyasi danışmanlık şirketiyle izinsiz paylaştığı iddia edilmişti.

Facebook daha sonra bilgileri sızdıran eski şirket yazılımcısı Cristopher Wylie'nin hesabını askıya almıştı.

Facebook'un açıklaması

Facebook, "verilerin usulüne uygun kullanılmadığıyla ilgili iddiaların gözden geçirileceğini", Cambridge Analytica'nın faaliyetlerinin incelenmesi için kendi dijital adli bilişim uzmanlarından oluşan bir ekibi görevlendirdiğini açıklamıştı.

Veri skandalını protesto etmek isteyen kullanıcılar "Facebook'u sil" kampanyası başlatmış, kampanyaya elektrikli otomobil şirketi Tesla ve uzay teknolojileri şirketi SpaceX'in kurucusu Elon Musk gibi ünlü isimler de destek vermişti.

Mark Zuckerberg'in "Hata yaptık" itirafını, şirketten üst üste dilenen özürler takip etmişti.

Kaynak: Reuters, AA

Etiketler: soruşturma, Zuckerberg, veri krizi, İngiltere, facebook
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