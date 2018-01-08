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Buradasınız : » » Zambiya'daki kolera salgınında bilanço artıyor

Zambiya'daki kolera salgınında bilanço artıyor

Zambiya'da ortaya çıkan kolera salgınında ölü sayısı 63'e yükseldi. Başkent Lusaka'da gece sokağa çıkma yasağı getirildi.

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Zambiyadaki kolera salgınında bilanço artıyor

Zambiya'da yetkililer, geçen ekim ayında patlak veren salgında 52'si başkent Lusaka'da olmak üzere ülke genelinde 63 kişinin yaşamını yitirdiğini, 2 bin 300 kişinin hastalığa yakalandığını bildirdi.

Zambiya Sağlık Bakanı Chitalu Chilufya da gazetecilere yaptığı açıklamada, salgını kontrol altına almak amacıyla Lusaka'da gece sokağa çıkma yasağı ve diğer kısıtlamaların getirildiğini duyurdu.

Chilufya, yasaklı gıdaların açıkta gizlice satılması nedeniyle salgının yayılmayı sürdürdüğünü, 19.00-08.00 saatleri arasında uygulanacak sokağa çıkma yasağı ve diğer kısıtlamalar ile gizli satışların önüne geçilmesinin hedeflendiğini söyledi.

Kaynak: AA

Etiketler: Zambiya, kolera salgını
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