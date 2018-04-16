Yunanistan'dan bayrak krizi açıklaması

Başbakan Binali Yıldırım'ın, "Didim açıklarında yerleşim yeri olmayan bir kayalığa bir Yunan bayrağı dikme girişimi oldu. Bunun üzerine Sahil Güvenlik ekiplerimiz gerekli müdahaleyi yaptılar ve oradan o bayrağı kaldırdılar" açıklamasına Yunanistan'dan cevap geldi.

Başbakan Yıldırım: Didim açıklarında yerleşim yeri olmayan bir kayalığa bir Yunan bayrağı dikme girişimi oldu. Bunun üzerine Sahil Güvenlik ekiplerimiz gerekli müdahaleyi yaptılar ve oradan o bayrağı kaldırdılar.https://t.co/J8kPaegu6L pic.twitter.com/RXKgtV8ra0 — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) 16 Nisan 2018

Yunan Skai TV'nin haberine göre, Yunanistan Hükümet Sözcüsü Dimitris Tzanakopoulos, "Yunanistan toprak egemenliğini ihlal etmedi. Türkiye Başbakanı Yıldırım'ın ifadesi tamamen kınanabilir niteliktedir. Böyle bir ihlal ihtimali tartışmasına girmeyeceğiz. Fotoğrafı araştırıyoruz" dedi.

Kaynak: TRT Haber