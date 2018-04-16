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Buradasınız : » » Yunanistan'dan bayrak krizi açıklaması

Yunanistan'dan bayrak krizi açıklaması

Hurşit kayalıklarına dikilen Yunan bayrağının indirildiğinin açıklamasının ardından, Yunanistan Hükümet Sözcüsü Dimitris Tzanakopoulos, "Fotoğrafı araştırıyoruz" dedi.

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Yunanistandan bayrak krizi açıklaması

Başbakan Binali Yıldırım'ın, "Didim açıklarında yerleşim yeri olmayan bir kayalığa bir Yunan bayrağı dikme girişimi oldu. Bunun üzerine Sahil Güvenlik ekiplerimiz gerekli müdahaleyi yaptılar ve oradan o bayrağı kaldırdılar" açıklamasına Yunanistan'dan cevap geldi.

 

Yunan Skai TV'nin haberine göre, Yunanistan Hükümet Sözcüsü Dimitris Tzanakopoulos, "Yunanistan toprak egemenliğini ihlal etmedi. Türkiye Başbakanı Yıldırım'ın ifadesi tamamen kınanabilir niteliktedir. Böyle bir ihlal ihtimali tartışmasına girmeyeceğiz. Fotoğrafı araştırıyoruz" dedi.

Kaynak: TRT Haber

Etiketler: Yunanistan, didim, binali yıldırım, bayrak
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