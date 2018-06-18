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Yunanistan'da darbe çağrısı yapan milletvekiline gözaltı

Yunanistan’da darbe çağrısı yaptıktan sonra kaçan aşırı sağcı Altın Şafak Partisi milletvekili Konstantinos Barbarusis yakalanarak gözaltına alındı.

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Yunanistanda darbe çağrısı yapan milletvekiline gözaltı

Yunanistan’da aşırı sağcı Altın Şafak Partisi (Hrisi Avgi) milletvekili Konstantinos Barbarusis, parlamentoda yaptığı konuşmada, orduya darbe çağrısı yaptı.

Yunan medyası, darbe çağrısından sonra, kendisini gözaltına almaya gelen polislerden kaçmayı başaran Barbarusis’in, terörle mücadele ekiplerince Atina yakınlarındaki Pendeli bölgesinde bir arkadaşının evinde yakalandığını duyurdu.

Barbarusis, Makedonya ile “isim sorununa” ilişkin Meclis Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada, Yunan hükümeti ile Makedonya hükümeti arasında yapılan anlaşmanın "vatan hainliği ile eş anlamlı olduğunu” iddia ederek “Orduyu, bu ihaneti durdurmak amacıyla Başbakan Aleksis Çipras, (Savunma Bakanı) Panos Kammenos ve Cumhurbaşkanı Prokopis Pavlopoulos'u tutuklayarak yeminlerini yerine getirmeye çağırıyorum" ifadelerini kullanmıştı.

Altın Şafak milletvekilinin bu ifadeleri tepkilere neden olurken, Barbarusis, partisinin parlamento grubundan ihraç edilmişti.

Atina Savcılığı tarafından, meclisteki konuşması nedeniyle hakkında vatana ihanet suçlamasıyla soruşturma başlatılarak gözaltına alınması kararlaştırılan Barbarusis, meclise kendisini yakalamaya gelen polislerden makam arabasıyla kaçmıştı.

Kaynak: AA

Etiketler: Yunanistan, darbe çağrısı
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