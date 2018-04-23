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Yunanistan'da bir grup, sığınmacılara saldırdı

Yunanistan'ın Midilli Adası'nda oturma eylemi yapan Afgan sığınmacılar, aralarında aşırı sağ parti üyelerinin de olduğu grubun saldırısına uğradı.

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Yunanistanda bir grup, sığınmacılara saldırdı

Yunan haber ajansı ANA-MPA'ya göre, aralarında aşırı sağ parti üyelerinin de bulunduğu grup, Ada'nın ana meydanı Sapfus'ta yaklaşık 5 gündür gösteri yapan Afgan sığınmacılara saldırdı.

Gece boyunca devam eden olaylarda aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu sığınmacıları meydandan çıkarmak amacıyla havai fişek, taş ve cam şişeler atan gruba, polis göz yaşartıcı gaz ve copla müdahale etti.

"Diri diri yakın" şeklinde slogan atan göstericiler, polisin müdahalesinin ardından çevredeki çöp konteynırlarını ateşe verdi. Olaylarda çok sayıda sığınmacının yaralanarak hastaneye kaldırıldığı belirtildi.

Olayların ardından meydan boşaltılırken, Moria sığınmacı kampının çevresinde yoğun güvenlik önlemleri alındı.

Sığınmacıların sayısı 9 bine yaklaştı

Avrupa Birliği (AB) ile göçmen mutabakatı kapsamında iltica talepleri sonuçlanana dek Ada'da tutulan sığınmacıların sayısı 9 bine yaklaşıyor. Barınma kapasitesinin yetersiz olması ve kötü yaşam koşulları birçok sivil toplum kuruluşu tarafından tepkiyle karşılanıyor.

Kaynak: AA

Etiketler: Yunanistan, sığınmacı, saldırı, Midilli
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