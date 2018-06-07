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Yunanistan Savunma Bakanı'ndan darbeci askerlerle ilgili açıklama

Yunanistan Savunma Bakanı Panos Kammenos, Yunanistan'daki darbeci askerlerle ilgili "Bilgilendirmeyi NATO'da yapacağım" dedi.

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Yunanistan Savunma Bakanından darbeci askerlerle ilgili açıklama

Yunanistan Savunma Bakanı Panos Kammenos, Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ'ın darbeci askerlerin Yunan yargısı tarafından serbest bırakılmasına yönelik açıklamalarına ilişkin, NATO'daki mevkidaşlarını bilgilendireceğini söyledi.

Kammenos, Yunanistan'da düzenlenen "Salamis Storm 2018" tatbikatının açılışında konuştu.

Gözaltı sürelerinin dolan Türk firari darbeci askerlerin Yunan yargısı tarafından serbest bırakıldığını belirten Kammenos, bu kişilerin NATO müttefiki olan yabancı bir ülkeden kaçırılması gibi bir durumun uluslararası hukukun ihlali olacağını ve iki ülke arasındaki barışı tehdit edeceğini ifade etti.

Kammenos, Romen ve Sırp mevkidaşlarını konu hakkında bilgilendirdiğini paylaşarak, "Bu konuda bilgilendirmeyi Avrupa Birliği'nde ve NATO toplantısında yapacağım." dedi.

Kammenos, Perşembe günü Brüksel'deki NATO Savunma Bakanları toplantısına katılacak.

Kaynak: AA

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