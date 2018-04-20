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Yunanistan, ordusunu Fransız gemileriyle modernize ediyor

Yunanistan Savunma Bakan Vekili Fotis Kouvelis, ülkesinin finansal kiralama yoluyla 5 yıl için Fransa'dan iki savaş gemisi alacağını söyledi.

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Yunanistan, ordusunu Fransız gemileriyle modernize ediyor

Yunanistan Savunma Bakan Vekili Fotis Kouvelis, katıldığı bir televizyon programında Fransa'dan finansal kiralama yoluyla savaş gemisi alınacağını teyit ederek, "Fransa'nın finansal kiralama yoluyla bize iki fırkateyn sağlayacağı doğru, sonraki adım iki fırkateyn daha almak olacak" dedi.

FREMM sınıfı iki fırkateynin yaz ayları içerisinde gelmesinin mümkün olduğunu belirten Kouvelis, devamında alınması planlanan iki fırkateyn için ise finansal kiralama yerine satın alınma yoluna gidilmesi gerektiğini ifade etti.

Kouvelis, Yunan ordusunun modernize edilmesi ihtiyacı bulunduğuna işaret ederek, "Ancak, Yunanistan silahlanma yarışının bir parçası olmayacak" diye konuştu.

Kathimerini haberinde, Atina ve Paris arasındaki anlaşma ile iki Fransız gemisinin Yunanistan'a kiralanacağı, 5 yılın sonunda ise Belharra tipi fırkateynin ülke donanmasına katılacağını duyurdu.

Kaynak: AA

Etiketler: Yunanistan, savaş gemisi, fransa, finansal kiralama
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