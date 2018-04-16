Yunanistan Adalet Bakanı'ndan 8 darbeciyle ilgili açıklama

Yunanistan Adalet Bakanı Stavros Kondonis, bir Yunan radyosuna yaptığı açıklamada, 15 Temmuz FETÖ darbe girişimi sonrası Yunanistan'a kaçan 8 askerle ilgili hukuki süreci değerlendirdi.

Yunan kanunlarında darbecilere ciddi cezaların olduğuna işaret eden Kondonis, Türkiye'den darbecilerin Yunanistan'da yargılanmaları için talep gelmediğini söyledi.

Kondonis, darbecilerin güvenlikleri için gözaltı sürelerinin uzatılması ihtimali olup olmadığı sorusuna, sürenin Mayıs ayında dolacağını belirterek, "18 aylık sürenin dolmasından sonra serbest bırakılmalarını engelleyen bir sebep bulunmuyor" yanıtını verdi.

Yunan yetkililerin, darbecilerin serbest kalması halinde Kosova örneği gibi Türkiye'ye götürülme ihtimaline yönelik bir önlem alıp almayacağı sorusu üzerine Kondonis, "Yunanistan'da yasal olarak bulunan herhangi biri için hiçbir tehlike yok. Ancak bu meselenin nasıl gelişeceği ve hangi önlemlerin alınacağı farklı bir nokta ve şimdinin meselesi değil" değerlendirmesini yaptı.

FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişiminden sonra helikopterle Yunanistan'a firar eden 8 darbeci eski askerin siyasi iltica talebine dair hükümetin itirazı sonrası, Danıştay'ın 4 Mayıs'ta karar vereceği açıklanmıştı.

Yunan yargısı, Türkiye'nin üçüncü iade talebini ise geçen ay reddetmişti.

Kaynak: AA