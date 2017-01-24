Yıkıcı hortum Florida’yı savaş alanına çevirdi

Mississippi Acil Durum Yönetim Kurumunun yaptığı açıklamaya göre, Forrest County'de 411 adet evin tamamen yıkılmasına sebep olan hortum aynı bölgede 588 evde de hasara neden oldu.

Eyaletin diğer kesimlerinde de 100'den fazla evi hasara uğratan hortum, ABD'liler için kabusa dönüştü.

Şiddetli yağış, su baskını ve kuvvetli rüzgar uyarısı

Meteoroloji yetkilileri, Pensilvanya'nın kuzeyi ve New England bölgesinde zeminde yağış miktarının 15 santimetreye ulaşacağının tahmin edilmesi üzerine sürücülerin sele ve kaygan yollara dikkat etmeleri uyarısında bulundu. Yetkililer ayrıca Delaware'den Maine'e kadar olan bölgede rüzgarın saatteki hızının 80 kilometreye kadar çıkacağını kaydetti.

Aynı bölgede yer alan New York'taki Acil Yardım Yönetimi yetkilileri ise eyalette rüzgarın saatteki hızının 97 kilometreye çıkabileceği ve etkili olması beklenen şiddetli yağışın su baskınlarına yol açabileceği yönünde uyarılar yaptı.

ABD'nin güneydoğusunda etkili olan fırtına, şiddetli yağış ve hortum nedeniyle geçen hafta sonu 15 kişinin hayatını kaybettiği açıklanmıştı.