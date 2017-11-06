Yemen'de meydana gelen intihar saldırısında bilanço artıyor!

Yemen'in geçici başkenti Aden'de güvenlik merkezini hedef alan intihar saldırısında yaşamını yitirenlerin sayısının 23'e, yaralananların sayısının ise 28'e yükseldiği bildirildi. Hayatını kaybeden 23 kişiden 5'i saldırgan.

Açıklamada, merkezin ana kapısı önünde bomba yüklü aracın infilak ettirilmesinin ardından binaya baskın düzenleyen saldırganların rehin aldığı 8 kişinin ise kurtarıldığı aktarıldı.

Sağlık kaynakları tarafından yapılan açıklamada, saldırıda 12 kişinin öldüğü, 15 kişinin yaralandığı bildirilmişti. Saldırının sorumluluğunu ise terör örgütü DEAŞ üstlenmişti.

Kaynak: AA