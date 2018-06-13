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Yemen'de 2 milyondan fazla çocuk işçi ve savaşçı olarak kullanılıyor

2 milyon çocuğun işçi olduğu Yemen'de, 20 bin çocuk da Husilerin saflarında savaşçı olarak kullanılıyor. 4,5 milyondan fazla çocuk ise okula gidemiyor.

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Yemende 2 milyondan fazla çocuk işçi ve savaşçı olarak kullanılıyor

Yemen Sosyal İşler ve Çalışma Bakanı İbtihac el-Kemal, 3 yılı aşkın süredir iç savaşın devam ettiği ülkede, istatistiklere göre 2 milyondan fazla çocuğun işçi olarak çalıştırıldığını belirtti.

Kemal, uluslararası sözleşmelere ve çocuk haklarını koruma kanunlarına aykırı bir şekilde 20 bin çocuğun ise Husiler tarafından savaştırıldığı bilgisini verdi.

5 milyona yakın çocuk eğitim alamıyor

Husilerin, 2372 okulu kısmen ya da tamamen yıktığını, 1500'ü aşkın eğitim kurumunun da cezaevi ya da askeri kışla olarak kullandığını kaydeden Kemal, 4,5 milyondan fazla çocuğun ise okula gidemediğini ifade etti.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de, Husiler ile meşru yönetime bağlı güçler arasında çatışmalar yaşanıyor. Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulundururken Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten beri Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

Kaynak: AA

Etiketler: Yemen, savaşçı çocuk, husiler, çocuk
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