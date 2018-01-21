Üsküp'te Zeytin Dalı Harekatı için "zafer duası"

Makedonya'nın başkenti Üsküp'te, Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK), Suriye'nin kuzeybatısındaki Afrin bölgesinde terör örgütleri PYD/PKK ve DEAŞ'a yönelik başlatılan Zeytin Dalı Harekatı'nın zaferle sonuçlanması için dua edildi.

Eski Üsküp Türk Çarşısı'nda bulunan Murat Paşa Camisi'nde yatsı namazı öncesi program düzenlendi.

Türkiye'nin Üsküp Büyükelçisi Tülin Erkal Kara ile kadınların da yer aldığı programda Afrin'deki harekatın başarılı olması için Fetih Suresi okundu, dua edildi.

Türkiye'nin Üsküp Büyükelçiliği Din Hizmetleri Müşaviri Murat Alkan, yaptığı açıklamada, Türk milletinin dünyanın her tarafındaki mazlumların, gariplerin, yetimlerin, fakirlerin ve ezilmişlerin yanında olduğunu söyledi.

Alkan, dünyadaki tüm Müslümanlar gibi Balkanlar'daki Müslümanların da Türk askerinin zaferlerle dönmesi için ellerini semaya açıp dua edeceklerini belirtti.

Murat Paşa Camisi Vaizi Süleyman Baki de programın amacının, hem Balkanlar hem de Makedonya'dan Türkiye'nin gösterdiği kararlılığa ve Mehmetçik'in verdiği mücadeleye dualarla destek sağlamak olduğunu dile getirdi.

Baki, "Temennimiz, inşallah bu harekatla Türkiye'nin düşmanlarının belinin kırılması ve Mehmetçik'in güzel bir zaferle tekrar Türkiye'ye dönmüş olması." dedi.

Makedonya Türk Sivil Toplum Teşkilatları Birliği (MATÜSİTEB) Başkanı Hüsrev Emin de harekatı Türkiye dışında yaşayan soydaşlar için de önemli gördüklerini söyledi.

Makedonya Türkleri olarak Türkiye'nin harekatta başarılı olması temennisinde bulunan Emin, "İnşallah, Türkiye'nin hem bölge politikasında hem de küresel politikasında barışı, huzuru, istikrarı sağlamak adına yapmış olduğu bu harekatla başta Ortadoğu olmak üzere tüm ülkelerde de etkisi, yansıması olur." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA