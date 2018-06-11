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Ürdün'e 2,5 milyar dolarlık destek

Ürdün'ün içinde bulunduğu ekonomik krizden çıkış yollarını aramak için Mekke'de düzenlenen dörtlü zirvede, 2,5 milyar dolarlık ekonomik yardım kararı alındı.

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Ürdüne 2,5 milyar dolarlık destek

Suudi Arabistan resmi haber ajansı SPA'nın haberine göre, Mekke Es-Safa Sarayı'nda Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz, Kuveyt Emiri Eş-Şeyh Sabah el-Ahmed el-Cabir es-Sabah ve Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı Yardımcısı Eş-Şeyh Muhammed bin Raşid Al Maktum'un yanı sıra Ürdün Kralı 2. Abdullah'ın katılımıyla düzenlenen zirve sona erdi.

Zirvede, Ürdün'e 2,5 milyar dolar yardım edilmesi kararlaştırıldı. Söz konusu ekonomik yardım paketi, Ürdün Merkez Bankası'na emanet olarak verilecek.

Dünya Bankası'na Ürdün adına sunulacak teminatlar, Ürdün bütçesine 5 yıl boyunca senelik destekle kalkınma projeleri için kalkınma fonlarınının finans edilmesini kapsayacak.

Ürdün Kralı Abdullah, Suudi Arabistan'a bu girişiminden, Kuveyt ve BAE'ye de zirvede bulunmalarından ötürü teşekkürlerini ileterek, ülkesinin bulunduğu krizden çıkması için katkı sağlayacak ekonomik yardım paketinden dolayı üç ülkeye minnettar olduğunu dile getirdi.

Gelir vergisi yasa tasarısı protesto edildi

Ürdün'de yıl başında gelen zamlar ve Mulki hükümetinin ekonomi politikaları sorunlara yol açmış, temel ihtiyaç maddelerindeki yüksek oranlı fiyat artışları vatandaşın tepkisini çekerken, son olarak tartışmalı gelir vergisi yasa tasarısı geniş çaplı protestolara neden olmuştu.

Ürdün Başbakanı Hani el-Mulki, tartışmalı gelir vergisi yasa tasarısına karşı düzenlenen yoğun protestolarda okların hükümete çevrilmesi sonucu geçen Pazartesi istifa etmiş, Kral Abdullah ise ertesi gün Eğitim Bakanı Ömer er-Rezzaz'ı yeni hükümeti kurmakla görevlendirmişti. Ürdün'de yeni hükümeti kurmakla görevlendirilen Rezzaz'ı ciddi ekonomik sorunların beklediği ifade ediliyor.

Kaynak: AA

Etiketler: Ürdün, Suudi Arabistan, Kuveyt, ekonomi, Dünya Bankası, Birleşik arap emirlikleri
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