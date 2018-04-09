Ürdün: Esed rejiminin kimyasal saldırısı, çirkin bir suç

Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Esed rejiminin Duma'da kimyasal silah kullanmasını kınayarak, "Bu saldırı, çirkin bir suçtur" dedi.

Safedi, saldırıyla ilgili bağımsız bir soruşturma açılması gerektiğini belirtti.

"Suriye'de çatışmaların durması ve 2254 sayılı karar temelinde siyasi çözüme ulaşılması çabalarının yoğunlaştırılması gerektiğini vurguluyoruz."

Suriye rejiminin, Doğu Guta'da muhaliflerin kontrolündeki son nokta olan Duma ilçesinde sivil yerleşimlere 8 Nisan'da düzenlediği kimyasal silah saldırısında 78 sivil ölmüştü.

Kaynak: AA